Novo fogo é detectado em área afetada na última onda de incêndios na Espanha

As autoridades isolaram preventivamente, neste sábado (6), a pequena localidade de Castromil, no noroeste da Espanha, devido a um foco ativo de fogo em uma área duramente afetada pela devastadora onda de incêndios que castigou o país, especialmente em agosto.

O incêndio, procedente da Galícia (noroeste), foi reativado na manhã deste sábado pelos fortes ventos registrados nesta região, na divisa entre a província galega de Ourense e a vizinha Zamora, informou uma fonte do conselho de Meio Ambiente de Castela e Leão.

Apesar de as temperaturas agora serem mais amenas do que durante a severa onda de calor registrada em agosto, os serviços florestais temiam que as fortes rajadas de vento pudessem intensificar as chamas durante a tarde. Diferentes meios de combate ao fogo, inclusive vários aéreos, atuam para sufocar as chamas.

Por enquanto, desconhece-se a quantidade de hectares afetadas.

No último domingo, a Espanha deu por encerrada a emergência que vigorou durante várias semanas devido a uma das piores ondas de incêndios florestais que afetaram o país nos últimos anos, que deixou quatro mortos e mais de 300.000 hectares queimados.

Apesar disso, ainda estão ativos alguns focos de menor envergadura como o que agora afeta Castromil, um pequeno núcleo com 90 habitantes.

Esta região do nordeste da Espanha foi especialmente castigada na onda de incêndios denominada pelo governo como "uma das maiores catástrofes ambientais" que o país enfrentou nos últimos anos.

Neste sábado, a Associação de Trabalhadores de Incêndios Florestais de Castela e Leão realizou um protesto na cidade de Leão para exigir um serviço "100% público, profissional e [durante] todo o ano", enquanto políticos de diferentes partidos e competências criticam uns aos outros pela gestão dos incêndios.

Na Espanha, país europeu na linha de frente das mudanças climáticas, a temperatura média em agosto igualhou-se à do mesmo mês de 2024. Assim, os dois agostos foram os mais quentes desde que há registros no país, informou a agência estatal de meteorologia Aemet na sexta-feira.

