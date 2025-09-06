Níveis de armazenamento de gás na Itália e na Europa são bons, diz ministro italiano

Por Francesca Landini

CERNOBBIO, ITÁLIA (Reuters) - Os níveis de armazenamento de gás na Europa são "bons", disse o ministro italiano da Energia, Gilberto Pichetto Fratin, neste sábado, acrescentando que seu próprio país estava próximo da meta de 90% estabelecida pela União Europeia.

"Estamos tranquilos com relação ao armazenamento de gás, certamente na Itália... o nível também é bom na Europa, embora um pouco mais baixo", disse Pichetto à margem do Fórum TEHA em Cernobbio.

Os altos níveis de armazenamento de gás funcionam como reserva estratégica para absorver picos inesperados na demanda durante os meses de inverno.

A UE estabeleceu metas de armazenamento de gás depois que a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022 desencadeou uma crise energética. Os Estados-membros devem atingir uma taxa de preenchimento de 90% em qualquer momento entre 1º de outubro e 1º de dezembro.

No entanto, Pichetto disse que a Itália não estava pronta para descomissionar as usinas a carvão na Itália continental até o final do ano, como planejado anteriormente, destacando os projetos da Enel em Civitavecchia e Brindisi.

"Temos uma guerra na Europa, temos situações muito difíceis no Mediterrâneo, que estão mudando a cada hora... portanto, não estou em condições de descomissionar as usinas a carvão", disse Pichetto, que já havia expressado dúvidas sobre o prazo de final de ano.

(Reportagem de Francesca Landini)