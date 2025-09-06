'Modelo de negócio da AmBev não é o único para empreender', afirma CEO

Empresas precisam de ambientes que respirem inovação, não de modelos engessados de gestão. É o que defende Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde, no Divã de CNPJ, do UOL.

Empreendedora formada em economia pela USP e com passagem pela Universidade de Stanford, nos EUA, Manoela contou que a Pipo nasceu após tentativas frustradas de criar um híbrido entre fintech e saúde voltado a facilitar pagamentos para operadoras e seguradoras.

A Pipo Saúde é uma startup cujo objetivo é facilitar e baratear a contratação de planos de saúde e seguros por empresas.

"Eu comecei a olhar algumas coisas em saúde e aí eu encontrei um negócio que eu estava começando a gostar. Fui para Stanford fazer uma pós em empreendedorismo para tentar executar essa ideia e acabou não virando nada", relembrou ela.

"Saí de lá meio que com algumas provas de conceito, então voltei para o Brasil, testei a ideia mais algumas vezes, viajei, tentei vender a ideia e não consegui. E aí, eu e meu sócio fizemos uma pivotada bem forte para virar uma corretora de seguros", afirmou.

Manoela destacou a importância de formar uma cultura voltada para inovação, contrapondo modelos tradicionais de gestão e estimulando criatividade para enfrentar as rápidas mudanças do setor de saúde.

"Tem várias coisas excelentes do Modelão AmbBev, mas eu acho que ele não é o único e eu também não sei se necessariamente ele é o que mais gera criatividade e inovação nos negócios", disse ela, em referência ao estilo da AmBev, conhecido por sua rigidez, foco em eficiência e processos padronizados, que priorizam resultados previsíveis em vez de experimentação.

Para a CEO, o ritmo acelerado de transformação exige que empresas adotem estruturas mais ágeis. "Com a IA, você pode construir coisas em minutos versus o que você demorava, às vezes, anos, décadas pra construir anteriormente. Então, como que eu consigo criar essa cultura ágil, inovadora, uma coisa que me motiva muito, me dá muito fogo como empreendedora."

'IA vai mudar perfil das corretoras', afirma CEO da Pipo Saúde

A tecnologia e a inteligência artificial já estão transformando o mercado de corretoras, avaliou Manoela Mitchell. Para ela, a digitalização permite escalar o serviço sem perder qualidade.

Ela ressaltou que, além da automação de processos, o papel do corretor se reinventa para ser mais voltado à saúde do que apenas ao seguro, trazendo médicos e enfermeiros para dentro das corretoras.

Acho que o grande desafio é que a corretora é um business de serviço. E, como todo business de serviço, é difícil garantir qualidade na escala. Eu vejo que a tecnologia é essa camada que vai permitir que uma corretora fique muito grande entregando um serviço muito bom e eficiente. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Para a economista, a "reinvenção" das corretoras significará, em parte, "ser menos uma especialista de seguros, e mais uma especialista de saúde".

"Hoje, eu tenho médico, eu tenho enfermeira que trabalha na empresa, porque, para eu controlar a evolução de custo, preciso chegar e acessar esse lugar de 'por que você tá indo tanto no pronto-socorro?' As mulheres precisam fazer pré-natal pra garantir, por exemplo, uma predominância maior de parto vaginal nas empresas, coisas desse tipo que fazem muita diferença em cuidado e custo", explicou ela.

Ela prevê que a popularização da IA mudará também a interface das plataformas, tornando-as mais intuitivas e baseadas em texto.

Com o advento da IA, se eu tenho 100 anos de registro de como as decisões foram tomadas, aquela especialidade perde um pouco de valor. Então, eu acho que, por exemplo, muitas funções especialísticas que existem dentro de uma corretora vão ser menos necessárias. A gente vai acabar indo para uma interface muito mais textual com as coisas. Manoela Mitchell, CEO da Pipo Saúde

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Manoela Mitchell: