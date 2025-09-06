Topo

Ministro do partido de Tarcísio critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026

06/09/2025 07h55

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), integrante do mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou desaprovação ao projeto de anistia em discussão no Congresso e reforçou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presente no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na sede da B3, em São Paulo, o ministro reforçou que este é o momento em que deve-se discutir as penas, e não uma possível anistia.

"O que temos é que discutir com seriedade a tipificação das penas. Não dá para um cidadão que foi levado ao erro em algum momento, por um processo de invasão, pegar pena de 10, 12 anos. O Congresso tem pautas muito mais importantes para este final de ano", afirmou.

Em outra oportunidade, Silvio Costa Filho afirmou que sua posição é pautada pela gratidão e pela confiança no atual governo. "Na possível disputa do governador Tarcísio com o presidente Lula, o partido sabe que nós estaremos ao lado do presidente Lula (...) Eu aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, (o presidente Lula) é a melhor opção do povo brasileiro".

Nas últimas semanas, Tarcísio tem intensificado articulações e discursos em defesa do Projeto de Lei (PL) da Anistia. Além disso, o governador é apontado como nome mais competitivo da direita em pesquisas de intenção de voto para 2026. Ele ainda aguarda um apoio de Jair Bolsonaro e, até o momento, tem negado que disputará a Presidência da República e afirmado que concorrerá à reeleição em São Paulo.

Apesar desse contexto, o ministro avaliou que a aprovação da anistia transmitiria uma mensagem negativa."Eu sou contra a anistia. Acho que é um sinal muito ruim que o Congresso Nacional poderá dar a setores da sociedade brasileira".

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), vem sofrendo pressão da bancada bolsonarista para pautar a anistia, em especial de Tarcísio, que foi a Brasília para articular o texto.

