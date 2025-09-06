Max Verstappen surpreende McLarens e conquista pole do GP da Itália de F1

Max Verstappen, o atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, conquistou a pole position do Grande Prêmio da Itália, que será disputado no domingo, a 16ª etapa de 24 desta temporada, à frente dos dois pilotos da McLaren que lideram o campeonato.

O holandês da Red Bull superou o britânico Lando Norris, segundo colocado na classificação, por 0,77 segundos na sessão classificatória deste sábado (6), enquanto a outra McLaren, a do líder do campeonato Oscar Piastri, largará na segunda fila ao lado da Ferrari de Charles Leclerc.

