Mariangeles Maia, ex-primeira-dama do Rio, morre aos 76 anos

Imagem: Alexandre Campbell/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 16h08Atualizada em 06/09/2025 16h17

Mariangeles Ibarra Maia, ex-primeira-dama da cidade do Rio de Janeiro (RJ), morreu, aos 76 anos.

O que aconteceu

Mariangeles era casada com o ex-prefeito César Maia. Nascida no Chile, ela comandou as obras sociais do Rio de Janeiro por 12 anos, durante os mandatos do marido. À frente do cargo foi responsável pela implementação das cozinhas comunitárias e de capacitação profissional para pessoas em vulnerabilidade social.

Mariangeles e Maia se conheceram no Chile, em 1969, onde o marido viveu exilado, durante o regime militar no Brasil. Ao voltar ao Brasil, o casal morou na residência oficial da prefeitura do Rio durante os três mandatos de César Maia (1993-1996; 2001-2004 e 2005-2008).

Ela também é mãe de Rodrigo Maia (PSD-RJ). O ex-presidente da Câmara lamentou o falecimento em postagens nas redes sociais. "Foi uma mãe e avó sempre presente e maravilhosa", escreveu o deputado. Mariangeles é mãe também da secretária municipal de Turismo, Daniela Maia.

Velório de Mariangeles será amanhã. A cerimônia será realizada das 10h às 12h, no Palácio da Cidade. O sepultamento será realizado no Cemitério São João Batista e será restrito aos familiares. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias.

