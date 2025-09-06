Maduro diz que narrativa 'tipo Hollywood' de Trump é para tirá-lo do poder

O ditador venezuelano Nicolás Maduro declarou que a intenção de Donald Trump é "montar um expediente falso tipo Hollywood" para tirá-lo do poder de forma violenta. Enquanto isso, o presidente dos EUA avalia novas opções de ataque contra o país, segundo a CNN norte-americana.

O que aconteceu

Maduro declarou ontem que ''não há justificativa'' para uma escalada militar entre as duas nações. Ele destacou a ameaça à soberania nacional e afirmou que sempre esteve disposto a ''conversar e dialogar'', mas que agora exige respeito.

Ditador venezuelano disse que Trump cria ''narrativa'' para tirá-lo do poder. "Por isso digo ao presidente Donald Trump, daqui da Venezuela pacífica, que a tentativa que alguns de seus funcionários estão fazendo por uma mudança de regime na Venezuela outra vez é um erro."

Maduro negou as acusações dos EUA de que lidera uma rede de narcotráfico. "Esses relatórios de inteligência que passam [a Trump] não são verdadeiros. A Venezuela hoje é um país livre de produção de folhas de coca, de cocaína e é um país que combate o narcotráfico", acrescentou.

Possíveis novos ataques

O presidente americano estaria analisando a possibilidade de atacar novamente os supostos cartéis de drogas da Venezuela. De acordo com a CNN americana, que revelou a informação ontem citando várias fontes da Casa Branca, a empreitada inclui possíveis ataques dentro do país.

Segundo Trump, os esforços militares são para livrar o país do narcotráfico e potencialmente desalojar Maduro da presidência. Questionado ontem se os EUA estavam de olho em uma mudança de regime na Venezuela, ele disse a jornalistas: "Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre o fato de que você teve uma eleição que foi uma eleição muito estranha, para dizer o mínimo".

Escalada de tensão

No início de agosto, governo Trump dobrou recompensa para US$ 50 milhões (R$ 273,8 milhões) por Maduro. O montante é oferecido em troca de "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela. A recompensa é a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden.

Primeira recompensa por Maduro foi imposta por Trump em 2020. Na ocasião, os EUA ofereceram US$ 15 milhões por ele. Depois, o governo do ex-presidente Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

Governo americano diz que venezuelano se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. "Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles" estariam entre os grupos instrumentalizados pelo regime, segundo os EUA. Além disso, fala ainda que o país sul-americano é uma ameaça à democracia após a corrida eleitoral de 2020.

Ações militares se intensificaram

Ainda no mês passado, três navios militares dos EUA foram enviados para a costa venezuelana. ''O presidente Trump tem sido muito claro e consistente: ele está preparado para usar todos os elementos do poder dos EUA para frear o fluxo de drogas para nosso país e para levar os responsáveis à Justiça", disse Karoline Leaviit, porta-voz do governo, na ocasião.

Logo após o anúncio, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos contra as ameaças americanas. A milícia foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez e tornou-se um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. Relatórios especializados, no entanto, situam o registro de combatentes em 220 mil. Fontes militares indicam, não obstante, que apenas 30 mil estão treinados para o combate.

Na terça-feira (2), os EUA atingiram um barco venezuelano supostamente envolvido em tráfico de drogas, deixando 11 mortos. Trump disse que os militares "dispararam no barco" e não deu mais detalhes da operação que, segundo ele, interceptou o veículo com uma grande carga de drogas no Caribe.

Ontem, Trump ordenou ainda o envio de 10 caças F-35 para um aeródromo em Porto Rico. Eles devem chegar ao sul do Caribe até o final da próxima semana, ainda sob o plano de combater os cartéis latino-americanos, acendendo um alerta entre diplomatas do Brasil e de países latino-americanos — que acompanham a situação.

*Com informações de agências internacionais de notícias.