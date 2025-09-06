Sozinha ou a dois, lubrificante 'Escorrega' virou meu aliado do prazer

Hoje (6) é o Dia do Sexo e, se você pretende celebrar a data, mas a lubrificação íntima (ou a falta dela) não permite um contato sexual mais prazeroso, o uso do lubificante é uma boa pedida. Já usei diferentes opções, mas percebi que algumas deixavam uma sensação grudenta indesejada e outras pareciam evaporar rápido demais.

Depois de experimentar e gostar do Sussu, vibrador e sugador da Dona Coelha, também testei um lubrificante da marca chamado —convenientemente— de "Escorrega". E, sim, ele faz jus ao nome da melhor forma possível. Confira a seguir mais detalhes do teste.

O que mais gostei

Parece muito com a lubrificação natural. Como é um gel bem leve, se assemelha à lubrificação vaginal e gera uma sensação confortável ao toque. Segundo o fabricante, o produto tem composição à base de água, além de ácido hialurônico (que diminui o ressecamento vaginal) e extrato de aloe vera (antibacteriano e hidratante).

Não esfarela. Um desconforto que pode surgir na hora de usar lubrificante é quando o produto vira farelo devido ao atrito. Até então, a minha experiência com o Escorrega foi positiva nesse sentido e não percebi esse efeito.

Sem cheiro. Lubrificantes sem fragrância me agradam mais e esse é um deles.

Tamanho da embalagem. O produto rende bem e geralmente não preciso reaplicar. Também vem em um pote de 100 gramas —o dobro do tamanho que geralmente encontro no mercado (de 50 gramas).

Discrição. Conforme explica a marca, a entrega do lubrificante é feita de maneira discreta. Depois que sai da caixa, o produto também tem uma embalagem que não chama atenção e pode ser facilmente confundida com um cosmético na sua estante.

Ponto de atenção

Preço mais elevado. Mesmo com todos os benefícios que pontuei, o Escorrega tem um valor mais alto que os outros lubrificantes vaginais. Por isso, é bom aproveitar para comprar quando está em promoção.