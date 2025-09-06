Sozinha ou a dois, lubrificante 'Escorrega' virou meu aliado do prazer
Hoje (6) é o Dia do Sexo e, se você pretende celebrar a data, mas a lubrificação íntima (ou a falta dela) não permite um contato sexual mais prazeroso, o uso do lubificante é uma boa pedida. Já usei diferentes opções, mas percebi que algumas deixavam uma sensação grudenta indesejada e outras pareciam evaporar rápido demais.
Depois de experimentar e gostar do Sussu, vibrador e sugador da Dona Coelha, também testei um lubrificante da marca chamado —convenientemente— de "Escorrega". E, sim, ele faz jus ao nome da melhor forma possível. Confira a seguir mais detalhes do teste.
O que mais gostei
Parece muito com a lubrificação natural. Como é um gel bem leve, se assemelha à lubrificação vaginal e gera uma sensação confortável ao toque. Segundo o fabricante, o produto tem composição à base de água, além de ácido hialurônico (que diminui o ressecamento vaginal) e extrato de aloe vera (antibacteriano e hidratante).
Não esfarela. Um desconforto que pode surgir na hora de usar lubrificante é quando o produto vira farelo devido ao atrito. Até então, a minha experiência com o Escorrega foi positiva nesse sentido e não percebi esse efeito.
Sem cheiro. Lubrificantes sem fragrância me agradam mais e esse é um deles.
Tamanho da embalagem. O produto rende bem e geralmente não preciso reaplicar. Também vem em um pote de 100 gramas —o dobro do tamanho que geralmente encontro no mercado (de 50 gramas).
Discrição. Conforme explica a marca, a entrega do lubrificante é feita de maneira discreta. Depois que sai da caixa, o produto também tem uma embalagem que não chama atenção e pode ser facilmente confundida com um cosmético na sua estante.
Ponto de atenção
Preço mais elevado. Mesmo com todos os benefícios que pontuei, o Escorrega tem um valor mais alto que os outros lubrificantes vaginais. Por isso, é bom aproveitar para comprar quando está em promoção.
Não comestível. Há outras opções no mercado tanto de lubrificante como de gel comestível, o que não é o caso desse produto da Dona Coelha, de acordo com a própria marca.
O que mudou para mim
O produto virou um aliado na hora de curtir momentos prazerosos, seja a dois ou sozinha. É só aplicá-lo no meu corpo, no vibrador ou no preservativo que o meu parceiro estiver usando para ter suavidade no contato íntimo.
Quem pode gostar desse produto
Esse lubrificante pode agradar diferentes perfis de pessoas que buscam conforto na hora da masturbação, nas preliminares e no sexo.
Há diferentes fatores que podem causar a diminuição da lubrificação, a exemplo do estresse, depressão, uso contínuo de anticoncepcionais e a menopausa. Durante a menstruação, a lubrificação também pode diminuir. Por isso, o uso desse lubrificante ajuda a deixar a penetração mais prazerosa, evitando queimação e desconforto.
O lubrificante Escorrega pode ser aplicado em uma quantidade semelhante a de uma moeda e reaplicado conforme a necessidade.
