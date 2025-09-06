Lesionado, Dembélé ficará afastado "de seis a oito semanas"

Topo

06/09/2025 14h01

O atacante da França e do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ficará afastado de "seis a oito semanas" devido a uma lesão muscular na coxa, indicaram fontes próximas ao jogador neste sábado (6). 

Após entrar em campo na vitória dos 'Bleus' por 2 a 0 sobre a Ucrânia na sexta-feira, Dembélé, de 28 anos, sofreu uma ruptura na coxa direita, informou a Federação Francesa de Futebol. 

Seu companheiro de clube e de seleção, Désiré Doué, que Dembélé substituiu no intervalo contra a Ucrânia, também sofreu uma ruptura muscular na coxa direita, informou a Federação Francesa de Futebol. De acordo com diversas reportagens, ele deve perder quatro partidas. 

Os dois jogadores deixaram a concentração da França, enquanto Kingsley Coman (Al-Nassr) foi chamado. 

É um duro golpe para a França, que recebe a Islândia na terça-feira em sua segunda partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas também para o PSG. 

Dembélé vai perder o clássico contra o Olympique de Marselha no dia 21 de setembro e o duelo da Liga dos Campeões contra o Barcelona em 1º de outubro.

© Agence France-Presse

