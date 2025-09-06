Condenados por incêndio na boate Kiss poderão cumprir pena no semiaberto

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que três dos quatro réus condenados pelo incêndio na boate Kiss, de Santa Maria, cumpram pena no regime semiaberto.

O que aconteceu

Decisão ocorre após a 1ª Câmara Especial Criminal reduzir a pena do grupo em pelo menos cinco anos. O regime semiaberto foi concedido para Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. O pedido de progressão de regime para Mauro Londero Hoffmann está com o Ministério Público.

Defesa de Elissandro pediu a progressão ao regime aberto, que foi negada pela Justiça. O juiz Geraldo Anástcio Brandeburski Júnior argumentou que o réu não cumpriu o "lapso temporal de dois anos, contados de 6 de janeiro de 2024".

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes publicou uma charge com críticas a decisão do Tribunal de Justiça. "TJ-RS, o carrasco das vítimas da Kiss", diz a frase escrita na imagem. A imagem virou também um painel instalado no local onde será construído um memorial das vítimas.

Charge instalada por associação dos familiares de vítimas e sobreviventes do caso Kiss Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público chegou a solicitar que os réus passassem por exames psicológicos antes da decisão. A Justiça do Rio Grande do Sul justificou que a avaliação solicitada só é obrigatória para condenações por crimes cometidos depois de 11 de abril de 2024.

As penas dos réus, com a decisão de agosto, ficaram assim:

Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses)

12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses) Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate) : 12 anos (antes 19 anos e seis meses)

: 12 anos (antes 19 anos e seis meses) Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos (antes 18 anos)

11 anos (antes 18 anos) Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos (antes 18 anos)

Condenação inicial correu risco de ser anulada. Os desembargadores do Rio Grande do Sul anularam o julgamento em 2022, alegando inconsistências. A decisão foi acompanhada pela quarta turma do STJ. No ano passado, o STF retomou a validade do julgamento. A decisão atendeu recursos apresentados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pelo Ministério Público do RS.

Relembre o caso

Incêndio na boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 mortos e 300 feridos. A maior parte das mortes foi causada por asfixia —o artefato pirotécnico usado por membros da banda Gurizada Fandangueira deu início ao incêndio.

Faíscas do artefato atingiram a espuma que revestia o teto do palco. As vítimas inalaram a fumaça tóxica e parte delas também morreu pisoteada —segundo os bombeiros, elas entraram em desespero ao perceber o incêndio e tentaram correr para a saída.