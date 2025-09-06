Topo

Notícias

Condenados por incêndio na boate Kiss poderão cumprir pena no semiaberto

Prédio onde funcionava Boate Kiss foi demolido em 2024 - Divulgação/Prefeitura de Santa Maria
Prédio onde funcionava Boate Kiss foi demolido em 2024 Imagem: Divulgação/Prefeitura de Santa Maria
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 11h45

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que três dos quatro réus condenados pelo incêndio na boate Kiss, de Santa Maria, cumpram pena no regime semiaberto.

O que aconteceu

Decisão ocorre após a 1ª Câmara Especial Criminal reduzir a pena do grupo em pelo menos cinco anos. O regime semiaberto foi concedido para Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. O pedido de progressão de regime para Mauro Londero Hoffmann está com o Ministério Público.

Relacionadas

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Dias Toffoli mantém validade de júri e ordena prisão de réus da Boate Kiss

Ato marca 11 anos da tragédia da boate Kiss, que deixou 242 mortos

Defesa de Elissandro pediu a progressão ao regime aberto, que foi negada pela Justiça. O juiz Geraldo Anástcio Brandeburski Júnior argumentou que o réu não cumpriu o "lapso temporal de dois anos, contados de 6 de janeiro de 2024".

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes publicou uma charge com críticas a decisão do Tribunal de Justiça. "TJ-RS, o carrasco das vítimas da Kiss", diz a frase escrita na imagem. A imagem virou também um painel instalado no local onde será construído um memorial das vítimas.

Charge instalada por associação dos familiares de vítimas e sobreviventes do caso Kiss - Reprodução/Redes Sociais - Reprodução/Redes Sociais
Charge instalada por associação dos familiares de vítimas e sobreviventes do caso Kiss
Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público chegou a solicitar que os réus passassem por exames psicológicos antes da decisão. A Justiça do Rio Grande do Sul justificou que a avaliação solicitada só é obrigatória para condenações por crimes cometidos depois de 11 de abril de 2024.

As penas dos réus, com a decisão de agosto, ficaram assim:

  • Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses)
  • Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate): 12 anos (antes 19 anos e seis meses)
  • Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos (antes 18 anos)
  • Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos (antes 18 anos)

Condenação inicial correu risco de ser anulada. Os desembargadores do Rio Grande do Sul anularam o julgamento em 2022, alegando inconsistências. A decisão foi acompanhada pela quarta turma do STJ. No ano passado, o STF retomou a validade do julgamento. A decisão atendeu recursos apresentados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pelo Ministério Público do RS.

Relembre o caso

Incêndio na boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 mortos e 300 feridos. A maior parte das mortes foi causada por asfixia —o artefato pirotécnico usado por membros da banda Gurizada Fandangueira deu início ao incêndio.

Faíscas do artefato atingiram a espuma que revestia o teto do palco. As vítimas inalaram a fumaça tóxica e parte delas também morreu pisoteada —segundo os bombeiros, elas entraram em desespero ao perceber o incêndio e tentaram correr para a saída.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Lula diz que só não será candidato em 2026 se houver problema de saúde

Trump apoia Kennedy em política de vacinas, apesar dos riscos políticos e de saúde

Tráfego postal para os EUA despenca e 88 operadoras suspendem o serviço

Militares israelenses pedem que moradores da Cidade de Gaza deixem a área e bombardeiam arranha-céu

'Anistia é tapa na cara da sociedade', diz líder do grupo Prerrogativas

Protestos na Sérvia acabam com dezenas de detidos e feridos

Ataque de Israel destrói novo arranha-céu na Cidade de Gaza

Hezbollah diz que ação do Líbano sobre plano do Exército é "oportunidade" e pede compromisso de Israel com cessar-fogo

Surfista morre após mordida de tubarão em praia em Sydney

Alcaraz e Sinner duelam no US Open pela 3ª final seguida de Grand Slam

MP pede bloqueio de R$ 667 mil de empresário que matou gari em BH