Japão diz que acordo comercial com EUA não foi fechado e aguarda ordens de produtos farmacêuticos e chips

06/09/2025 12h16

O amplo acordo comercial do Japão com os Estados Unidos "não está resolvido", já que Washington não emitiu as esperadas ordens presidenciais sobre tarifas para produtos farmacêuticos e semicondutores, disse o principal negociador de tarifas de Tóquio neste sábado.

"Embora tenha sido emitida uma ordem presidencial referente a ajustes nas tarifas gerais, bem como nas tarifas sobre automóveis e peças automotivas, ainda não foram emitidas ordens presidenciais para o status de nação mais favorecida para produtos farmacêuticos e semicondutores", disse Ryosei Akazawa a repórteres após retornar das negociações em Washington.

"Portanto, não se pode dizer que isso está resolvido", disse Akazawa, ministro da política econômica do Japão, acrescentando que Tóquio continuaria a pressionar.

Akazawa disse que o Japão iniciaria uma análise completa do impacto econômico das mudanças nas tarifas automotivas dos EUA e como as condições comerciais competitivas do Japão se comparam às de outros países.

(Reportagem da redação de Tóquio)

