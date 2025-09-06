Topo

Israel destruiu edifício na Cidade de Gaza

06/09/2025 08h04

Israel destruiu neste sábado(6) um edifício no sudoeste da Cidade de Gaza, disseram à AFP testemunhas, após um bombardeio em uma área que o Exército israelense havia solicitado previamente evacuar. 

O Exército "atacou um arranha-céu utilizado pela organização terrorista Hamás na área da Cidade de Gaza", indicou a força armada em um comunicado. 

Testemunhas disseram à AFP que se tratava do edifício Susi, localizado no mesmo perímetro de evacuação que a torre Ruya, que o Exército israelense havia dito que planejava atacar. 

Vídeos do edifício, de cerca de 15 andares desmoronando em uma grande nuvem de poeira após explosões em sua base já circulam nas redes sociais. 

Comentando um dos vídeos, Israel Katz, ministro da Defesa israelense, afirmou na rede X: "Seguimos".

mj/feb/pc/an/jc

© Agence France-Presse

