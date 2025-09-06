Topo

Irlandês Ivor Prickett vence prêmio Visa de Ouro News de fotojornalismo

06/09/2025 19h23

O prêmio Visa de Ouro News, o mais prestigiado do festival de fotojornalismo Visa para a imagem, foi concedido neste sábado (6) em Perpignan, na França, a Ivor Prickett do New York Times por seu trabalho sobre a guerra no Sudão.

Recompensado por sua reportagem sobre a batalha de Cartum, que opôs o Exército sudanês à milícia paramilitar FAR (Forças de Apoio Rápido) entre 2023 e 2025 pelo controle da capital do país, o fotógrafo irlandês expressou "sua grande surpresa", e acrescentou que é "uma grande honra" receber o prêmio.

Suas fotos mostram o cotidiano da guerra civil, com sua destruição material e o sofrimento de uma população que tenta sobreviver em condições bastante difíceis, ao mesmo tempo que é "forte, apesar do que acontece".

O prêmio Visa de Ouro Magazine foi entregue na sexta-feira à noite ao fotógrafo sul-africano da Getty Images, Brent Stirton, por sua reportagem sobre o Parque Nacional de Virunga, o mais antigo e maior da África, no leste da República Democrática do Congo.

Já o Visa de Ouro da Cidade de Perpignan Rémi Ochlik foi concedido ao italiano Alfredo Bosco por seu trabalho sobre a luta contra o tráfico de drogas sintéticas no Iraque.

cor-dmc/swi/eg/atm/rpr

© Agence France-Presse

