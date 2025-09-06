Topo

Iraque negocia armazenamento e refino de petróleo com ExxonMobil na Ásia

06/09/2025 14h21

A Organização Estatal de Comercialização de Petróleo Iraque (Somo, na sigla em inglês) anunciou, hoje (6), que alcançou acordos avançados com a ExxonMobil para ampliar o armazenamento e o refino em Cingapura. Segundo informações da Agência de Notícias do Iraque, a organização reafirmou a posição iraquiana como um dos principais fornecedores de petróleo para a China.

Segundo o diretor-geral da Somo, Ali Nizar Al-Shatri, a organização também negocia acordos de participação nos lucros na comercialização de petróleo e derivados produzidos pelas refinarias parceiras. Ele ressaltou que o objetivo é maximizar as receitas do país e fortalecer a posição do Iraque no mercado global de petróleo, aproveitando o crescimento do mercado asiático, atualmente o único em expansão em termos de capacidade de refino e demanda, de acordo com o comunicado.

