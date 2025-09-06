Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

As autoridades iranianas executaram neste sábado um homem condenado por um ataque que causou a morte de um membro das forças de segurança durante as manifestações multitudinárias de 2022, anunciou o Poder Judiciário.

Mehran Bahramian foi condenado à pena capital por ter disparado contra um veículo das forças de segurança na cidade de Semirom, na província de Isfahan, o que provocou a morte de Mohsen Rezaei, um agente de segurança, e deixou vários feridos, indicou o Mizan Online, a agência de notícias do Judiciário.

Os fatos ocorreram em 31 de dezembro de 2022, durante a onda de manifestações após a morte, sob custódia, da jovem iraniana de origem curda Mahsa Amini, presa em setembro de 2022 por supostamente violar o código de vestimenta imposto às mulheres.

A sentença do tribunal de Isfahan foi confirmada pela Suprema Corte e a condenação foi executada neste sábado ao amanhecer, conforme os procedimentos legais, informou o Mizan.

Centenas de pessoas morreram durante as manifestações de 2022, incluindo membros das forças de segurança. Milhares de pessoas foram presas.

O Irã é o segundo país do mundo em número de execuções, após a China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

