Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

06/09/2025 10h51

As autoridades iranianas executaram neste sábado um homem condenado por um ataque que causou a morte de um membro das forças de segurança durante as manifestações multitudinárias de 2022, anunciou o Poder Judiciário. 

Mehran Bahramian foi condenado à pena capital por ter disparado contra um veículo das forças de segurança na cidade de Semirom, na província de Isfahan, o que provocou a morte de Mohsen Rezaei, um agente de segurança, e deixou vários feridos, indicou o Mizan Online, a agência de notícias do Judiciário. 

Os fatos ocorreram em 31 de dezembro de 2022, durante a onda de manifestações após a morte, sob custódia, da jovem iraniana de origem curda Mahsa Amini, presa em setembro de 2022 por supostamente violar o código de vestimenta imposto às mulheres. 

A sentença do tribunal de Isfahan foi confirmada pela Suprema Corte e a condenação foi executada neste sábado ao amanhecer, conforme os procedimentos legais, informou o Mizan. 

Centenas de pessoas morreram durante as manifestações de 2022, incluindo membros das forças de segurança. Milhares de pessoas foram presas. 

O Irã é o segundo país do mundo em número de execuções, após a China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

© Agence France-Presse

