Topo

Notícias

Inglaterra vence Andorra (2-0) e mantém campanha 100% nas Eliminatórias

06/09/2025 15h07

A Inglaterra obteve sua quarta vitória consecutiva em quatro jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (6), em Birmingham, ao derrotar por 2 a 0 a seleção de Andorra, a 174ª colocada no ranking da Fifa. 

A atual vice-campeã europeia não sofreu nenhum gol no Grupo K, no qual lidera antes de visitar a Sérvia na terça-feira, em Belgrado. 

Porém, em meio aos jogos das Eliminatórias, os 'Three Lions' sofreram uma derrota por 3 a 1 para o Senegal em um amistoso no dia 10 de junho, o que gerou dúvidas naquela ocasião em torno da equipe comandada por Thomas Tuchel. 

No Villa Park, o técnico alemão escalou seu melhor time titular disponível neste sábado, após não ter podido contar com potenciais titulares, como Stones, Bellingham, Foden, Palmer e Saka. 

A vitória deste sábado veio com um gol contra de Christian Garcia aos 25 minutos, desviando de cabeça para a própria meta um cruzamento de Noni Madueke e um gol de Declan Rice no segundo tempo (67').

