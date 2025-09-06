Incêndio no interior de SP mata 3; adolescente morreu tentando salvar irmã
Um incêndio na madrugada deste sábado (6) deixou três vítimas em Pedreira, no interior de São Paulo. Entre elas, um adolescente de 15 anos que morreu ao voltar para a casa em chamas para tentar salvar a irmã.
O que aconteceu
Três crianças morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um adolescente de 15 anos, uma menina de 12 e um menino de 8 anos.
Cinco pessoas conseguiram escapar. Ainda de acordo com os bombeiros, o pai, a mãe, a avó e outros dois filhos foram resgatados e levados ao pronto-socorro da cidade.
O fogo atingiu a casa da família. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o incêndio ocorreu na zona rural de Pedreira, no distrito de Santa Tereza, dentro de uma fazenda.
O adolescente teria morrido tentando salvar a irmã. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o vizinho Anderson de Jesus Araújo, que ajudou no resgate, contou que o jovem havia conseguido sair da residência, mas voltou para resgatar uma das irmãs. Ambos morreram.
[Ele] foi ajudar a irmã dele. [...] Depois nós não conseguimos pegar mais as crianças, ficaram todas para dentro. E o fogo... Aí começou a desabar. Desabou, nós saímos tudo de baixo. Anderson de Jesus Araújo
A prefeitura da cidade lamentou a tragédia. Em publicação nas redes sociais, a administração municipal afirmou que a cidade "amanheceu mais triste com a partida precoce de três crianças queridas". "Que a memória delas permaneça como luz e que a comunidade se una em respeito e solidariedade", escreveu.
A Polícia Civil apura as causas do incêndio. Segundo a SSP, a perícia foi acionada para investigar o que provocou o fogo. O caso foi registrado como incêndio e homicídio.