Hipopótamo vira embarcação na Costa do Marfim e deixa 11 desaparecidos

Imagem ilustrativa de hipopótamo - Getty Images
Imagem ilustrativa de hipopótamo Imagem: Getty Images

06/09/2025 12h39

Onze pessoas estão desaparecidas no sudoeste da Costa do Marfim após um hipopótamo virar uma canoa no rio Sassandra, informou a ministra da Solidariedade do país neste sábado (6).

"Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do desaparecimento de 11 pessoas, entre elas mulheres, crianças e um bebê, após o emborco de uma embarcação causado por um hipopótamo", afirmou a ministra Myss Belmonde Dogo em uma postagem em sua página no Facebook.

Segundo ela, o incidente ocorreu na manhã de sexta-feira na localidade de Buyo, no sudeste do país, e três pessoas sobreviveram.

"As buscas continuam com a esperança de encontrar as vítimas desaparecidas", acrescentou Dogo.

De acordo com um estudo realizado em 2022 por acadêmicos marfinenses, o hipopótamo é a espécie que aparece com maior frequência nos relatos de incidentes com humanos que terminam em mortes ou lesões neste país.

Sua população é estimada em cerca de 500 indivíduos, distribuídos em vários rios do sul do país, entre eles o Sassandra e o Bandama.

