PF investiga promessa de 'blindagem' de dinheiro para suspeito de fraudes

A Polícia Federal identificou que um representante de fintechs prometeu a um suspeito de liderar um esquema de fraudes em combustíveis que as operações financeiras nessas instituições seriam "blindadas" de bloqueios judiciais.

O que aconteceu

Diálogo localizado em celular de investigado embasou operação Carbono Oculto, mirando esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado usando o mercado financeiro. Conversas de WhatsApp foram encontradas no celular de Bruno D'Amico, alvo da PF em 2024 por envolvimento em um esquema de fraudes na venda de combustíveis. Para a PF e o Ministério Público, o diálogo levanta suspeitas sobre o real envolvimento das fintechs com grupos criminosos.

D'Amico e outros suspeitos, incluindo empresas, foram alvos da Carbono Oculto, que mirou também esquemas de lavagem do PCC. Apesar de os investigadores não o vincularem ao PCC, ele foi incluído no rol de grupos que também se utilizam do mercado financeiro para lavar dinheiro de suas práticas criminosas, assim como o PCC.

Conversa ocorreu em outubro de 2023 com Wellington Ricardo Carbonieri, que se apresentava como representante de fintechs. Segundo a PF, Carbonieri já trabalhou nos bancos Santander e Itaú, na cooperativa Sicoob e no BK Bank. Este último foi alvo da Carbono Oculto por ser o banco que organizações criminosas usavam para lavar dinheiro e blindar seu patrimônio. A fintech teria recebido R$ 68 milhões do grupo de D'Amico.

No diálogo, Carbonieri manda um áudio explicando as vantagens de utilizar a empresa em que ele trabalhava. "É uma instituição de pagamento, você tem a movimentação com a gente que você não vai ter problema nenhum, com essa parte de bloqueio né?! [sic]", escreveu.

Investigação identificou diálogo de suspeito de fraudes com representante de fintech Imagem: Arte/UOL

D'Amico então questiona se "blinda mesmo" e pergunta o nome do banco. "Blinda, Bruno, esse blinda sim. Tá? O Enoq Bank, hoje a gente atua com o Enoq Bank e o Tudes Bank [sic], é duas plataformas numa só, mas vai migrar depois tudo para Tudes Bank. Mas pode ficar tranquilo, que blinda sim", responde Carbonieri. O Enoq Bank, hoje Enoq Pay, diz que ele não é funcionário da empresa. A PF não identificou qual seria a instituição Tudes Bank.

A transcrição do diálogo feita pela PF

WELLINGTON CARBONIERI:

(...) É uma instituição de pagamento, você tem a movimentação com a gente que você não vai ter problema nenhum, com essa parte de bloqueio né?! Porque a gente não tem o IP do banco, do código do banco para você movimentar. Quando você emite um PIX ou até para você receber ele entra aparecendo como da Enoq Bank né?! que é o nosso banco que a gente está atuando, que é a nossa plataforma. Tudo, tudo a gente atua. Tá?

BRUNO D'AMICO:

Blinda mesmo?

Qual o nome do banco

WELLINGTON CARBONIERI:

Blinda Bruno, esse blinda sim. Tá? O Enoq Bank, hoje a gente atua com o Enoq Bank e o 'Tudes Bank', é duas plataformas numa só, mas vai Tudes Bank. Mas pode ficar tranquilo, que blinda sim. (parte inaudível) Hoje é o antigo dono do BK, então a experiência que tem no ramo, a experiência em tudo ai, em todas essa parte. É muito bom, cara. Vou te passar aqui até o link da nossa empresa ai que tá atuando, tá? Para você dar uma olhadinha. (na sequência ele envia o link do site do EnoqBank, atual EnoqPay)

Carbonieri atuou no BK Bank como gerente de atendimento até novembro de 2022. Na época do diálogo com D'Amico, ele não estava formalmente vinculado a nenhuma instituição bancária, mas além da "blindagem" do Enoq Bank, nos diálogos, ele oferecia serviços da fintech Pagprime —ele compartilha uma imagem sobre a empresa. A PF e o Ministério Público de São Paulo afirmam que ele era representante dessas fintechs.

Carbonieri não é investigado na Carbono Oculto. O UOL apurou que a PF chegou a ouvi-lo neste ano sobre as mensagens, mas os investigadores não viram elementos para incriminá-lo.

Procurado pela reportagem, ele não explicou onde trabalha atualmente. Disse que é bancário, mas que não tem mais nenhuma relação com o BK Bank, nem "qualquer tipo de ciência dos fatos investigados". Também afirmou não ter atuado "de forma ilegal em nenhum momento" em sua vida profissional.

Diálogos de D'Amico com outros interlocutores mostram a preocupação dele em não usar o sistema bancário tradicional. As conversas revelam que ele fazia pagamentos, por meio do BK Bank, a fornecedores da cadeia de combustível envolvidos nas fraudes.

Essas fraudes consistiam na adição de metanol à gasolina. Por meio dessa técnica ilegal, já que não é permitido misturar esse produto nos combustíveis, grupos criminosos conseguiam disparar a margem de lucro dos postos de gasolina que detinham. D'Amico é apontado como uma das lideranças do esquema. Ele e o irmão, Fernando D'Amico, têm vários postos de combustíveis que operavam dessa forma, segundo as investigações.

O que dizem os envolvidos

Defesa de D'Amico não quis comentar o caso. Advogado do empresário, que também representa o irmão dele, informou que não tinha conhecimento dos fatos citados na reportagem.

Enoq Pay (novo nome do Enoq Bank) diz que nunca prestou serviços a D'Amico ou qualquer empresa ligada a ele. Em nota, a instituição ainda afirmou que "as declarações atribuídas ao sr. Wellington Ricardo Carbonieri são de responsabilidade exclusiva dele, que inclusive não pertence ao quadro efetivo da empresa".

Reiteramos que a Enoq Pay cumpre integralmente todas as ordens judiciais de bloqueio e penhora, não realiza qualquer tipo de blindagem patrimonial e repudia veementemente qualquer tentativa de obstrução à Justiça.

A empresa adota rígidos protocolos de KYC (Conheça Seu Cliente) e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), realiza o envio regular das declarações estaduais (DIMP) e, a partir deste mês, passa a cumprir também o envio da e-Financeira (IN 2278/2025), conforme determina a legislação vigente.

Enoq Pay, em nota encaminhada ao UOL

O advogado de Carbonieri, Gustavo Cabral Santana, confirmou ao UOL que ele prospectava clientes para a Pagprime, mas não citou o Enoq Bank. Ele também afirmou que a "blindagem" à qual seu cliente se referia era "em razão da segurança de que a fintech não iria desaparecer, como já aconteceu com outras no mercado".

A Pagprime não retornou o contato do UOL por e-mail. A reportagem também entrou contato com o escritório que defende o BK Bank, mas não obteve retorno.

Contas-bolsão

PF chegou às fintechs após quebrar sigilos de grupo criminoso. Registros de transações financeiras e mensagens dos próprios investigados expuseram como fintechs vinham sendo utilizadas justamente pela "blindagem" que oferecem a seus usuários.

Apesar de autorizadas a funcionar pelo BC, as fintechs não tinham as mesmas obrigações de prestar informações que bancos tradicionais. Também chamadas de instituições de pagamento, elas operam por meio das contas-bolsão, isto é, utilizam uma única conta bancária em instituição financeira tradicional para gerir os recursos de todos seus clientes.

Na prática, segundo a PF e o MP-SP, isso inviabiliza rastrear e até bloquear os recursos ilícitos. Como a informação sobre cada cliente fica somente com a fintech, mesmo com a quebra de sigilo bancário, não é possível saber exatamente de quem são os recursos movimentados na conta-bolsão.

Além disso, se a Justiça bloquear os recursos da conta-bolsão pode acabar atingindo centenas de clientes sem relação nenhuma com os fatos investigados. Por isso, esse modelo de conta é tido como "seguro", já que seria improvável a Justiça adotar medidas.

A própria investigação identificou transações que apareciam em conversas de WhatsApp, mas não puderem ser rastreadas após a quebra de sigilo dos suspeitos. Após a deflagração das operações contra grupos acusados de lavar dinheiro para o PCC, o governo federal editou uma nova regra exigindo que fintechs prestem mais informações sobre seus clientes para evitar episódios como o identificado.

O governo havia tentado apertar o cerco às fintechs no primeiro semestre, mas recuou após pressão da oposição, capitaneada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na prática, o recuo garantiu que as fintechs seguissem sem informar detalhadamente as movimentações financeiras individualizadas de seus clientes.

Não é preciso qualquer esforço para reconhecer que tais características das instituições de pagamento (fintechs) são cobiçadas por facções criminosas, mas, também, propagandeadas pelas próprias pessoas jurídicas —que, obviamente, tornam a 'blindagem patrimonial' um atrativo do negócio.