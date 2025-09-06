Topo

'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch, ganha Leão de Ouro em Veneza

06/09/2025 16h04

"Father Mother Sister Brother", do diretor americano Jim Jarmusch, levou, neste sábado (6), o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Veneza, que concedeu o Leão de Prata, segundo prêmio da mostra, a "The Voice of Hind Rajab", filme sobre a guerra em Gaza de Kaouther Ben Hania.

Em "Father Mother Sister Brother", Jarmusch explora as relações familiares através de três histórias distintas, ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.

Por sua vez, "The Voice of Hind Rajab", longa da franco-tunisiana Ben Hania que causou grande impacto no festival, baseado na história real de uma menina palestina -- Hind Rajab -- assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza, ficou com o Leão de Prata.

