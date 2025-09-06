Ex-regulador de valores mobiliários da China é investigado por suspeita de corrupção, diz órgão de fiscalização

Por James Pomfret

(Reuters) - Yi Huiman, ex-alto funcionário do órgão regulador de valores mobiliários da China, foi colocado sob investigação por suspeita de violações da lei, informou o órgão de fiscalização anticorrupção da China no sábado.

A Comissão Central de Inspeção Disciplinar disse em uma breve declaração em seu site que Yi, que já liderou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), estava sendo investigado e "suspeito de graves violações da disciplina e da lei".

A declaração não forneceu mais detalhes.

Autoridades levaram Yi, 60 anos, para investigação na semana passada, informou a Reuters na sexta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Não foi possível entrar em contato com ele para comentar o assunto.

As autoridades chinesas intensificaram esforços para reprimir a corrupção nos últimos anos com investigações de várias autoridades de alto escalão, incluindo o almirante sênior Miao Hua.

A CSRC disse em um comunicado em seu site que essa medida contra Yi mostrou a "tolerância zero contra a corrupção" do Partido Comunista Chinês e enviou um forte sinal de que a "luta anticorrupção será levada até o fim".

Yi, um veterano do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), no qual ingressou como funcionário júnior de empréstimos em 1985, comandou a CSRC, que está sob a administração do Conselho de Estado da China, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024.

Ele foi inesperadamente destituído no ano passado, quando uma venda nos mercados acionários domésticos levou o índice de referência a uma mínima de cinco anos. Ele foi substituído pelo atual diretor, Wu Qing. Desde então, Yi tem sido vice-diretor do comitê econômico do principal órgão consultivo político da China.

