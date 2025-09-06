Topo

Notícias

EUA: Pulte volta a acusar Lisa Cook de fraude e benefício pessoal com cargo no Fed

São Paulo

06/09/2025 11h22

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, voltou a acusar de fraude a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook. Em publicação no X, neste sábado, 6, Pulte insinua que Cook se beneficiou pessoalmente ao participar de uma reunião do Federal Reserve Bank de Chicago, em outubro de 2020, poucos meses antes de contrair empréstimos bancários com juros considerados "abaixo do permitido".

Nesta semana, Pulte acusou novamente Cook de fraude hipotecária, alegação que levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a demitir a diretora no final de agosto - medida que ela rejeitou publicamente. A defesa de Trump pediu na última quinta-feira que a justiça americana rejeite a petição da diretoria para que ela continue no cargo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Condenados por incêndio na boate Kiss poderão cumprir pena no semiaberto

Pierre Gasly renova com Alpine até o final de 2028

Quem é o youtuber expulso da UnB por gravar aulas e por que foi condenado

Ucranianos protestam contra projetos de lei que endurecem punições contra soldados

Católicos LGBT+ pedem mais diversidade na Igreja em peregrinação no Vaticano

Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

Corpo de estudante de 21 anos, que estava desaparecida, é encontrado no ABC Paulista

Maduro diz que narrativa 'tipo Hollywood' de Trump é para tirá-lo do poder

Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480?

Gerar sentido de soberania requer políticas públicas, dizem estudiosos