Com Tarcísio mirando Presidência, direita e esquerda disputam ruas no 7/9

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltarão às ruas amanhã em meio ao julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da trama golpista. Desta vez, a esquerda também estará com seus aliados em um ato em defesa da soberania nacional.

O que aconteceu

As manifestações ocorrem no momento em que Tarcísio de Freitas (Republicanos) mira uma candidatura à Presidência. O governador de São Paulo citou um procedimento cirúrgico para justificar a ausência no último ato na avenida Paulista, em agosto. Dessa vez, a expectativa é que Tarcísio, que virou um fiador da anistia nos últimos dias, ganhe ainda mais protagonismo.

O movimento político do governador tem apoio de parte do centrão. Lideranças do União Brasil, PP e Republicanos têm feito declarações incentivando que ele busque a Presidência. Durante a articulação pela anistia, Tarcísio tem deixado a postura de moderado para trás. Ele chegou a fazer críticas ao Judiciário: "Não posso falar que confio na Justiça".

Os bolsonaristas vão repetir a estratégia do último protesto e farão atos em diferentes capitais. A ideia, novamente, é mostrar a força da direita nas ruas e agora pressionar o Congresso para avançar a pauta da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro e de Bolsonaro, que deve ser julgado pelo STF até o próximo dia 12.

Silas Malafaia, organizador do ato na Paulista, afirmou que o protesto ganha mais força com o julgamento no STF. Investigado pela Polícia Federal por obstrução à Justiça, o pastor disse que a manifestação vai defender a "anistia para todo mundo, liberdade de expressão". "Um homem está destruindo o Estado democrático de Direito. O mote é 'reaja Brasil', o medo acabou", argumentou em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

O pastor rejeita a ideia de mudar seus discursos, conhecidos por ataques ao STF, por conta da investigação da PF. Malafaia diz que se tivesse medo de "ditador", ele estaria "calado há anos". No último dia 14, ele foi alvo de um mandato de busca e apreensão ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio.

Além de Tarcísio, o governador de Minas e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), participa do ato. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também deve marcar presença no trio da Paulista. Já Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, não viaja à capital paulista. O governador do Rio, Claudio Castro (PL), participa do ato em Copacabana, que será comandado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

A presença de Michelle Bolsonaro (PL) na Paulista é incerta. A assessoria de imprensa da ex-primeira-dama disse que a confirmação "depende das condições de saúde" de Bolsonaro. O ex-presidente tem enfrentado uma série de soluços e até vômitos. Caso Michelle participe dos protestos, ela desembarcará em São Paulo.

Esse será o segundo ato sem a presença de Bolsonaro. No último protesto em agosto, ele já cumpria medidas cautelares determinadas por Moraes e chegou a entrar por videochamada no ato na Paulista e no Rio —a ação se somou a outras e foram consideradas quebras das medidas cautelares impostas pelo ministro, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Esquerda foca em soberania e EUA

Na esquerda, o foco também será na capital paulista, mas em defesa da soberania nacional. O tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros será um dos principais temas nos discursos. "É a agressão mais explícita à independência do Brasil, Trump não esconde que o objetivo não é econômico, mas para livrar Bolsonaro", disse Sergio Nobre, presidente da CUT.

A manifestação, organizada por movimentos sociais e centrais sindicais, também foi convocada pelo PT. Nas redes sociais, o partido tem feito convocações aos seus apoiadores. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 10 mil pessoas. Cerca de 250 ônibus devem sair de cidades paulistas até a Praça da República.

Sem Lula, há a expectativa da presença de ministros como Luiz Marinho (Trabalho). Deputados como Guilherme Boulos (PSOL) e Erika Hilton (PSOL) vão se juntar aos movimentos sociais também. O presidente participa do desfile oficial do Dia da Independência, em Brasília.

Para o presidente da CUT, Bolsonaro é alguém que "não pode reclamar da Justiça". Como justificativa, Nobre cita as mais de 600 mil vítimas da pandemia do coronavírus durante o governo Bolsonaro, as críticas do ex-presidente ao uso de máscara e as declarações minimizando a doença. "E depois, ainda, tramou um golpe de Estado."

A esquerda também organiza tradicionalmente o "Grito dos Excluídos", na Praça da Sé. O ato, que ocorre anualmente no dia 7 de setembro, inicia-se com um café da manhã para pessoas em situação de rua e, depois, encerra-se com uma caminhada.

Segurança em xeque

Em horários distintos, os atos no mesmo dia levantaram preocupações dos organizadores. Nos bastidores, há uma tensão na ala bolsonarista para a possibilidade de "infiltrados" na avenida Paulista. Eles também dizem temer algum ato de violência.

Em carta enviada à uma live do site Pleno News, Michelle também deu um "aviso especial". "Se vocês virem alguém destruindo o patrimônio público, provocando brigas ou cometendo qualquer tipo de baderna, afastem-se deles, chamem a polícia e façam vídeos para serem apresentados como provas", disse a ex-primeira-dama.

Ao UOL, Malafaia disse que não tem preocupação nenhuma. "Não é no mesmo horário, é um direito deles fazer manifestação e é até bom para a gente saber quem é que tem o apoio do povo", afirmou.

O presidente da CUT criticou a direita e disse que "quem costuma vandalizar são eles". Nobre argumenta que, nos atos dos movimentos sociais e das centrais, "ninguém nunca arrancou uma folha de árvore". "O que eles vão fazer na Paulista é problema deles", afirmou.