Em pronunciamento, Lula enfatiza soberania e volta a falar em "traidores da pátria"

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o pronunciamento de 7 de Setembro neste sábado para ressaltar a soberania nacional e reafirmar que o Brasil não irá ceder a pressões externas, em meio a atritos com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a taxação de produtos brasileiros.

"Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro... Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la", disse o presidente, em rede nacional de rádio e TV neste sábado, véspera do feriado do Dia da Independência.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com algumas exceções, vinculando a medida, em parte, ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

Ainda no pronunciamento, Lula afirmou ser "inadmissível" os ataques ao país estimulados por "alguns políticos brasileiros" em defesa de interesses pessoais.

Embora não tenha citado nomes no pronunciamento deste sábado, Lula tem feito críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os EUA e tem feito campanha para que o governo Trump imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras.

"Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará".

Também no pronunciamento, ele voltou a sinalizar com o projeto de regulamentação das redes sociais, afirmando que apesar de importantes elas "não estão acima da lei".

"As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso de ódio. Não podem dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres."

O presidente aproveitou ainda para destacar conquistas e medidas recentes de seu governo, como a retirada do Brasil do Mapa da Fome, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil e a megaoperação policial contra lavagem de dinheiro do crime organizado.

