'Elite' do gado, Wagyu busca ampliar presença no Brasil e no Japão

Eles são a elite do gado brasileiro. Os cerca de 18.800 animais da raça Wagyu existentes no território brasileiro levam uma vida com a qual reles nelores não conseguiriam nem sonhar: estábulos amplos e climatizados, cama de feno de arroz, dieta especial à base de cevada e, de quebra alguns meses a mais antes de serem abatidos. Não por acaso, sua carne custa cerca de 10 vezes mais nos açougues, e isso se reflete também no bolso dos criadores: lucros de até R$ 40 mil reais por rês.

O rebanho brasileiro de Wagyu, uma raça de origem japonesa apreciada pela textura marmorizada da sua carne, vem crescendo cerca de 30% ao ano nesta década, um ritmo que deve se acelerar com uma iniciativa de pecuaristas gaúchos para divulgar a raça e oferecer apoio técnico a novos criadores.

"Com a esperada abertura das exportações brasileiras de carne bovina para o Japão em breve, a nossa expectativa de ampliar o rebanho de Wagyu no Brasil é ainda maior, especialmente a partir do Rio Grande do Sul, que já tem o certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação", diz Ricardo Zanella, o criador que introduziu a raça no estado em 2002 e ocupa a diretoria de Marketing e Eventos da ABCBRW (Associação Brasileira dos Criadores de Bocinos das Raças Wagyu).

A associação está promovendo eventos em parcerias com sindicatos rurais e batendo de porta em porta nas fazendas do estado para apresentar o Wagyu e seus atrativos. Quem aceitar ganha pelo menos um ano de assessoria técnica gratuita. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 2.000 animais da raça, o terceiro maior rebanho Wagyu do Brasil, atrás de Minas Gerais e São Paulo. A estimativa é de pelo menos dobrar o rebanho gaúcho de Wagyu em cinco anos.

A marmorizada carne da raça Wagyu Imagem: Divulgação/World Steak Challenge

O apelo financeiro é grande: enquanto um animal da raça nelore e gera para o produtor um lucro de cerca de R$ 6.000, o Wagyu, com seu luxuoso mercado de nicho, deixa R$ 40 mil líquidos nas mãos dos cerca de 80 criadores nacionais, ou até mais, dependendo da qualidade da carne. "Uma pequena propriedade rural dificilmente vai conseguir um faturamento tão grande trabalhando com produção de grãos, por exemplo", compara Zanella. Para o consumidor final, um quilo de picanha Wagyu sai por volta de R$ 1.000.

Gado sem estresse

Naturalmente, obter tamanha lucratividade exige dedicação. Enquanto um animal de outras raças é abatido com uma idade de 18 a 24 meses, no caso do Wagyu o criador precisa esperar entre 28 e 36 meses. Além disso, ele demanda mais mão de obra, custos mais elevados com ração e instalações e também um maior investimento inicial: um reprodutor para iniciar o rebanho chega a valer R$ 40.000. Um Wagyu exige um investimento de R$ 15 mil a R$ 20 mil ao longo do seu ciclo de vida.

O objetivo de todo esse esforço é criar bois e vacas bem alimentados e sem estresse, o que, segundo especialistas, se reflete no marmoreio da carne — os veios de gordura entremeados às fibras, que garantem maior maciez no preparo. "O preço muda conforme o marmoreio, ou seja, é definido apenas depois do abate. Mas para que o produtor tenha todo esse ganho, o ideal é que ele inclusive atue com todo o processo: da criação ao abate e venda ao consumidor, com sua própria marca", recomenda Zanella. A carne com marmoreio perfeito, segundo o critério de pontuação seguido pela associação, garante um preço até 120% maior para o produtor.

Dentro do projeto de expansão da raça no País, além do trabalho de campo, o Brasil agora também conta com o primeiro bolsista da América Latina a se especializar na raça, estudando diretamente a cadeia japonesa dessa pecuária.

O estudante Caetano Farret em um frigorífico do Japão Imagem: Arquivo pessoal

Estudante de Medicina Veterinária da UPF (Universidade de Passo Fundo), no norte do Rio Grande do Sul, Caetano Farret emigrou para o Japão neste ano. Ao retornar, tem o compromisso de disseminar e compartilhar Brasil afora os que aprendeu na terra do Wagyu e na Universidade de Yamaguchi, em parceria com a JICA (Agência Internacional de Cooperação do Japão) para a América Latina.

Tive a oportunidade de realizar visitas técnicas em propriedades de acesso restrito, abertas a um número muito limitado de estrangeiros, uma verdadeira imersão cultural de norte a sul do país. Mas a experiência também incluiu um aprofundamento sensorial por meio da degustação de diferentes tipos de Wagyu, cada um deles refletindo características regionais específicas que influenciam o sabor, a textura e a identidade de cada marca.

Caetano Farret, intercambista da UPF no Japão