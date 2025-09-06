Topo

Corpo de estudante de 21 anos, que estava desaparecida, é encontrado no ABC Paulista

São Paulo

06/09/2025 10h50

O corpo da estudante Adrielly Ferreira Santana, de 21 anos, foi encontrado na quinta-feira, 4, em São Bernardo do Campo, de acordo com a Polícia Civil. A investigação está em andamento.

Relatos apontam que ela estava desaparecida desde a quarta-feira, 3, após sair do trabalho na capital paulista.

A polícia disse que o corpo foi encontrado caído numa via do no bairro Anchieta, da cidade que fica no ABC Paulista.

Em publicação nas redes sociais, a Universidade Federal do ABC (UFABC), onde ela estudava, lamentou a morte.

"Diante desta perda irreparável, manifestamos nosso profundo pesar e nossa solidariedade, especialmente à família e às pessoas amigas, dentro e fora da comunidade universitária", diz a nota.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º DP de São Bernardo do Campo que aguarda o laudo pericial para o esclarecimento da morte, de acordo com a Polícia Civil.

