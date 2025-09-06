Topo

Câmbio automático: veja 5 modelos problemáticos dos quais você deve fugir

do UOL

Colunista do UOL

06/09/2025 05h30

É cada vez maior o interesse por carros com câmbio automático. Se até pouco tempo atrás eram exceção, agora são regra - pelo menos em algumas categorias. A tradicional transmissão manual tem sido oferecida apenas em modelos de entrada e alguns raros esportivos.

Com isso, o mercado de usados está cada vez mais abastecido com novas opções de carros automáticos. Entre as objeções de quem ainda não se rendeu a esse conforto está o receio de comprar um carro usado com problema nesse componente. A manutenção corretiva de um câmbio automático costuma ser bem onerosa, portanto é fundamental saber escolher o veículo certo.

Selecionei algumas transmissões que devem ser evitadas, considerando a grande quantidade de problemas relatados pelos proprietários e também o relato de profissionais que trabalham com isso.

Chevrolet Captiva, alguns modelos da Volkswagen como o Golf 2014/15 e veículos de luxo de marcas como Mercedes, BMW e Audi aparecem nessa lista. Confira no vídeo acima quais você deve evitar levar para casa.

