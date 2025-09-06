Topo

Notícias

Cadela é morta em parque de Curitiba após ataque por cães de grande porte

Lili, cadela da raça dachsund, foi morta nesta sexta após ser atacada - Reprodução/RPC
Lili, cadela da raça dachsund, foi morta nesta sexta após ser atacada Imagem: Reprodução/RPC
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 16h06Atualizada em 06/09/2025 16h06

Uma cadela da raça dachsund foi morta na sexta após ser atacada por dois cães de grande porte em Curitiba (PR), de acordo com informações do canal de TV RPC.

O que aconteceu

Ataque aconteceu à tarde, no Parque Barigui. Sem coleira ou focinheira, dois cachorros da raça pastor belga atacaram a cadela Lili.

Relacionadas

Homem negro morre baleado por segurança ao tentar entrar com cão em mercado

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homem é preso após abandonar cão no aeroporto de Florianópolis; vídeo

Tutora de animal atacado conseguiu salvar outras duas cadelas. Em entrevista ao RPC, Juliana Leal Laux relatou ter colocado um tênis na boca de um dos animais para salvar a cadela Luli.

Dois guardas municipais levaram Lili para clínica veterinária. Apesar dos esforços, a cadela morreu por conta de uma hemorragia interna.

Donos dos pastores belgas não foram identificados. A legislação de Curitiba determina que cães de raças agressivas só circulem em locais públicos com guia, coleira e focinheira.

Procurada, a Guarda Municipal de Curitiba não se manifestou sobre o tema. O espaço segue aberto para manifestações. O UOL não conseguiu entrar em contato com Juliana.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Argentina vai disputar amistosos contra Venezuela e Porto Rico em outubro

Resultado da Lotofácil, concurso 3480: que horas é sorteio da Independência

Acidente do Elevador da Glória em Lisboa ocorreu após 'desconexão do cabo entre as duas cabines' (investigadores) 

Mariangeles Maia, ex-primeira-dama do Rio, morre aos 76 anos

Cadela é morta em parque de Curitiba após ataque por cães de grande porte

Atropelamento acidental na França deixa um morto e vários feridos

'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch, ganha Leão de Ouro em Veneza

"The Voice of Hind Rajab", filme sobre a guerra em Gaza, leva o Leão de Prata na Mostra de Veneza

Alimentação saudável é uma questão de impostos, diz ex-FAO

Boko Haram mata dezenas de pessoas em ataque no nordeste da Nigéria, relatam moradores

Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial