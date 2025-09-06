Cadela é morta em parque de Curitiba após ataque por cães de grande porte
Uma cadela da raça dachsund foi morta na sexta após ser atacada por dois cães de grande porte em Curitiba (PR), de acordo com informações do canal de TV RPC.
O que aconteceu
Ataque aconteceu à tarde, no Parque Barigui. Sem coleira ou focinheira, dois cachorros da raça pastor belga atacaram a cadela Lili.
Tutora de animal atacado conseguiu salvar outras duas cadelas. Em entrevista ao RPC, Juliana Leal Laux relatou ter colocado um tênis na boca de um dos animais para salvar a cadela Luli.
Dois guardas municipais levaram Lili para clínica veterinária. Apesar dos esforços, a cadela morreu por conta de uma hemorragia interna.
Donos dos pastores belgas não foram identificados. A legislação de Curitiba determina que cães de raças agressivas só circulem em locais públicos com guia, coleira e focinheira.
Procurada, a Guarda Municipal de Curitiba não se manifestou sobre o tema. O espaço segue aberto para manifestações. O UOL não conseguiu entrar em contato com Juliana.