Brookings/Robin Brooks: medo de recessão é principal fator por trás de queda de dólar e juros

São Paulo

06/09/2025 12h38

Os mercados estão precificando um maior risco de recessão nos Estados Unidos, segundo Robin Brooks, membro do Brookings Institution e ex-economista chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). De acordo com ele, a queda no dólar acompanhada do recuo nas taxas dos Treasuries de longo prazo indica que o movimento é ligado a perspectivas econômicas, e não tem relação com um prêmio de risco relacionado ao presidente Donald Trump.

"O fato de a queda do dólar ter ocorrido junto com a queda dos juros indica que os mercados estão precificando um aumento do risco de recessão nos EUA", disse no X. "Se isso fosse um prêmio de risco Trump, as taxas de juros teriam subido à medida que o dólar caía", explicou.

Segundo o economista, os mercados agora precificam "cortes surpreendentes de 150 pontos-base pelo Fed até o final de 2026". "Esse valor supera o que havia sido projetado em abril, após o caos em torno das tarifas recíprocas. A maior parte desse movimento reflete apenas o aumento da percepção de risco de recessão nos EUA, ou seja, é de natureza cíclica", afirmou.

Além disso, após os dados fracos de emprego, os contratos futuros de juros passaram a precificar mais cortes pelos bancos centrais de vários países. "Se o desempenho acumulado do ano servir de referência, isso fará pouco para conter a alta das taxas de longo prazo. A taxa de 30 anos vem subindo globalmente, apesar dos inúmeros cortes promovidos pelos bancos centrais", disse.

