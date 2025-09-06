Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying

? SP Open (@spopenoficial) September 6, 2025

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (5), Bia Haddad afirmou que a realização deste tipo de competição é de grande importância para o desenvolvimento do esporte no país: "Quando penso que estamos de volta com um WTA 250 no Brasil, e agora em São Paulo [a cidade onde nasci] é muito especial. Criar esse ambiente, oferecer inspiração para meninas, meninos e jovens que sonham jogar grandes torneios é essencial. Eu mesma, quando era criança, vinha ao Villa-Lobos assistir torneios e isso me marcou muito. Estar aqui hoje, podendo jogar, me faz lembrar como esses momentos inspiram".

Outro destaque será o primeiro duelo entre brasileiras da atual edição da competição, que envolverá as paulistas Carolina Meligeni e Nauhany Silva, a Nana.

SP Open

O SP Open, que será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro, reunirá 32 jogadoras, 16 tenistas no qualifying e 16 nas duplas. A competição será realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.