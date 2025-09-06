Topo

Bahia goleia Confiança e garante pentacampeonato da Copa do Nordeste

06/09/2025 19h43

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni já chegou ao segundo jogo da decisão com uma mão na taça, após ter superado o Dragão por 4 a 1, na última quarta-feira (3) em plena Arena Batistão, em Aracaju, no confronto de ida.

O show do Bahia começou cedo. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Tiago aproveitou cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor para escorar para o fundo das redes. Seis minutos depois o uruguaio Lucho Rodríguez mostrou faro de gol para ampliar a vantagem do Tricolor de Aço. Ainda na etapa inicial, mas aos 17, o zagueiro Rezende marcou o terceiro.

Aos 36 minutos Tiago marcou pela segunda vez na partida, ao completar de cabeça após cruzamento de Iago. O camisa 77 do Bahia viveu uma noite especial neste sábado, e precisou de apenas mais três minutos para receber de Rodrigo Nestor, partir em velocidade e bater na saída do goleiro Allan para marcar seu terceiro gol na decisão.

Com uma vantagem tão elástica construída antes do intervalo, coube ao Bahia apenas gerenciar as ações na etapa final para confirmar o título da Copa do Nordeste.

