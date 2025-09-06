Topo

Notícias

Arquitetos debatem soluções para diminuir mudanças climáticas

06/09/2025 16h27

Especialistas da área de arquitetura e urbanismo se reuniram nos últimos dias, em Brasília, para debater as principais questões envolvendo a vida nas cidades.

Os debates ocorreram durante a Conferência Internacional CAU 2025, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). O evento reuniu cerca de 4,5 mil profissionais e foi encerrado neste sábado (6).

Notícias relacionadas:

A contribuição negativa da geografia urbana para as emissões de gases de efeito estufa foi um dos principais temas discutidos. A questão está em destaque em função dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

Durante os painéis, os palestrantes debateram os desafios da arquitetura para diminuir os efeitos das mudanças climáticas e tornar as cidades mais resilientes aos efeitos de enchentes e outros desastres naturais.

A partir da conferência, os profissionais ressaltaram a necessidade de soluções que combinem sustentabilidade e desenvolvimento urbano.

Para a presidente do conselho, Patrícia Sarquis Herden, o evento conseguiu promover debates essenciais para a sociedade.

"Mesmo com quase 15 anos, o CAU/BR mostra sua capacidade de promover grandes debates essenciais em arquitetura e urbanismo, como habitação, mobilidade, mudanças climáticas e inclusão", afirmou. 

Também foram abordados temas como o direito à cidade para pessoas LGBTQIAPN+ e justiça ambiental e povos originários.

 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Transmissão do sorteio ao vivo da Lotofácil da Independência: onde assistir

Aluno diz que foi agredido durante ação conservadora na USP: 'Me mordeu'

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro

Quem vai e quem não vai ao ato bolsonarista de 7 de Setembro na Paulista?

Polícia de Londres prende mais de 300 em ato pró-palestinos

Michelle critica quem antecipa eleições e diz que Bolsonaro é o maior líder

Com Tarcísio mirando Presidência, direita e esquerda disputam ruas no 7/9

Homem é baleado em estacionamento de shopping na zona norte de SP

Argentino Zeballos e espanhol Granollers conquistam título nas duplas do US Open

Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying

Argentina vai disputar amistosos contra Venezuela e Porto Rico em outubro