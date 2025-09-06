Flores e natureza: 9 lugares em SP que ficam mais charmosos na primavera

Com flores e arquitetura inspirada em Amsterdã, algumas hospedagens próximas a São Paulo oferecem o cenário ideal para quem quer aproveitar a primavera sem se afastar muito da cidade.

Em destinos como Holambra, Cunha, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão é possível descansar em meio à natureza, com acesso a quintais, áreas verdes, trilhas e vistas para o pôr do sol.

Selecionamos chalés, lofts e domos com nota igual ou superior a 4,79 (de um total de 5), indicados para quem viaja sozinho, em casal ou em família; e que oferecem cozinha equipada, varanda, ofurô ou espaço externo integrado à natureza. Confira a seguir: (Os preços foram pesquisados em 5 de setembro de 2025 e podem sofrer alterações)

Holambra (SP)

Holambra é reconhecida por ser a Amsterdã brasileira Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé rústico de dois andares está localizado em Holambra (SP), conhecida como a cidade das flores. A acomodação conta com quintal, áreas de lazer, cozinha equipada, sala de estar e banheiro. A varanda oferece vista para o pôr do sol e o espaço fica ao lado de uma praça arborizada, ideal para caminhadas e exercícios.

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Eu, minha esposa e nossos dois filhotes de quatro patas gostamos muito do espaço! Estava tudo bem limpo, organizado e o chalé é bem confortável, além da área externa bem ampla. O entorno da hospedagem é muito tranquilo, tem até uma boa área com praça e espaço que dá pra fazer uma excelente caminhada. Com certeza voltando em Holambra, ficaremos no mesmo local." (Carlos Eduardo, agosto de 2025)

Cunha (SP)

Cunha é conhecida pelo seu lavandário Imagem: Divulgação Airbnb

A cabana de madeira rústica fica em área rural de Cunha (SP), a 11 km do centro da cidade. O espaço oferece cozinha para refeições rápidas, lareira, ofurô, fogueira, redes, TV de 42 polegadas com Netflix, Wi-Fi e iluminação à vela.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "A experiência é, sem sombra de dúvidas, a melhor. Desde o atendimento até o espaço, merece nota mil. O cuidado com cada detalhe faz você se apaixonar. Vale muito a pena para quem busca fugir da loucura do dia a dia e encontrar o pedacinho de paz e tranquilidade que tanto precisamos." (Clovis, agosto de 2025)

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão tem o Amantikir Parque Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé suspenso está localizado a 300 metros da rodoviária e próximo ao centro de Capivari. Totalmente equipado, conta com cozinha compacta, frigobar, máquina de café, micro-ondas, panela de fondue e jogo completo de jantar. A hospedagem é indicada para casais ou viajantes que buscam conforto em meio à natureza.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Um dos melhores pontos que encontrei, muito perto do Morro do Elefante e do centro, tem mercados próximos e todos os pontos turísticos são pertos do local. Osiel sempre atencioso e responde com rapidez quando necessário.

O local atende completamente com as fotos descritas e com certeza voltarei mais vezes." (Lucas, julho de 2025)

Santos (SP)

Visite o Orquidário Municipal de Santos Imagem: Divulgação Airbnb

O imóvel recém-reformado dispõe de ar-condicionado, fechadura eletrônica e janelas com trava de segurança para crianças. A hospedagem oferece roupa de cama e banho, Wi-Fi de 500 Mb, espaço para trabalho remoto e estacionamento mediante consulta.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Apartamento muito confortável, me senti em casa. Tudo novinho e bem arrumado. Lugar bem localizado, com uma vista privilegiada da praia e com comodidade de ter tudo bem próximo, padaria, restaurante, mercado e farmácia. Cecília foi super solicita e pronta para ajudar com dicas e tirar todas as dúvidas." (Marcio, agosto de 2025)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Santo Antonio do Pinhal é conhecida por ter muita vegetação e mata nativa Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé Recanto Pôr do Sol está localizado em Santo Antônio do Pinhal, próximo ao Pico Agudo. Rodeado por áreas verdes e pássaros, o espaço oferece tranquilidade e vista privilegiada do pôr do sol, sendo indicado para quem busca descanso e contato com a natureza.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Lugar incrível e maravilhoso, com vista de tirar o fôlego. Muito lindo para ver o pôr do sol. O chalé é bem aconchegante e romântico, possui eletrodomésticos, lareira, hidromassagem, água quentinha nas torneiras, chuveiro quente e churrasqueira. Nós amamos a experiência." (André, agosto de 2025)

Miguel Pereira (RJ)

Miguel Pereira está localizada em região de serra Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé possui conceito de espaço aberto, com mezanino que abriga uma cama, além de sofá-cama de casal, cama de solteiro e cozinha integrados. Na área externa, há uma banheira disponível para uso durante o verão e a primavera.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A Valéria nos recebeu com muita simpatia e hospitalidade. A casa é linda, decoração de muito bom gosto e que faz a gente se sentir acolhida. O ambiente estava extremamente limpo. Lugar muito silencioso para dormir tranquila e a localidade é perto de todos os pontos turísticos da cidade. Fui embora já pensando em voltar algum dia." (Heloísa, agosto de 2025)

Paraty (RJ)

Paraty tem mata nativa e belas praias Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé rústico, construído em madeira com apoio de artistas locais, fica próximo ao Centro Histórico de Paraty. Indicado para casais, oferece cozinha equipada, Wi-Fi, roupas de cama de qualidade e redário coberto em meio ao jardim, combinando privacidade e tranquilidade em um espaço exclusivo.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "O chalé fica localizado muito próximo ao centro, perto de mercados e farmácias também. Roberta responde e tira dúvidas rapidamente e o chalé é lindo. Super recomendo esta estadia na maravilhosa Paraty." (Raissa, agosto 2025)

Holambra (SP)

Holambra é famosa pelas plantações de flores Imagem: Divulgação Airbnb

O loft está localizado em área de vegetação preservada em Holambra, a cinco minutos do centro e dos principais pontos turísticos. Com painéis de vidro, oferece integração com a natureza e linda vista. O espaço conta com energia solar, cozinha completa com utensílios, churrasqueira, forno de pizza, fogão a lenha e cooktop, sala com sofá, toca-discos e TV smart, além de quarto aconchegante com cama de casal.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "O lugar é maravilhoso! Muito tranquilo e gostoso! Na casa tudo funcionando perfeitamente e tinha tudo que precisamos de utilidades de cozinha. Roupa de cama e banho impecáveis." (Nathália, agosto de 2025)

Cunha (SP)

Cunha tem diversos artesãos produtores de cerâmicas Imagem: Divulgação Airbnb

O Domo Recanto X fica em local com acesso totalmente asfaltado e oferece vista incrível. O ambiente foi planejado para proporcionar conforto e uma experiência de hospedagem diferenciada.

Nota no Airbnb: 4,79

Palavra do hóspede: "Nossa estadia no Domo em Cunha foi simplesmente mágica! O lugar é incrivelmente aconchegante, nos proporcionando um refúgio perfeito para relaxar. Cada detalhe contribui para uma atmosfera maravilhosa, ideal para quem busca tranquilidade, saímos revigorados. Super recomendado para quem quer desacelerar e aproveitar momentos inesquecíveis!"(André, julho de 2025)

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.