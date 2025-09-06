Aluno diz que foi agredido durante ação conservadora na USP: 'Me mordeu'

Um aluno da USP (Universidade de São Paulo) diz ter sido mordido por um militante de direita que entrou nas dependências da universidade na tarde de ontem para remover cartazes.

O que aconteceu

Membros do União Conservadora foram à USP ontem para arrancar cartazes que dizem ser propaganda política "comunista". Essa seria a oitava vez no ano que um grupo de direita invade a universidade com esse tipo de ação enquanto grava vídeos para postar nas redes sociais.

Durante a ação, os militantes foram empurrados para fora de um prédio por um cordão formado por alunos. Nesse momento, um confronto mais violento começou.

Um aluno de 19 anos do curso de história diz ter sido mordido no braço. Ele gravou um vídeo em que aponta para o presidente da União Conservadora, Mario Fortes, afirmando ter sido ele o autor da agressão. O aluno contou o que aconteceu à reportagem, mas preferiu que seu nome não fosse divulgado pois diz haver um "histórico de perseguição".

Segundo ele, os manifestantes entraram em um prédio dos cursos de história e geografia, chutaram portas e assediaram pessoas para que respondessem um questionário. "Sempre gravando para que consigam viralizar as imagens na internet."

Fizemos um cordão para expulsá-los, fui tapar a câmera do celular do Mario Fortes, justamente porque o intuito deles é gravar vídeos para viralizar com cortes dizendo que somos violentos e selvagens. Quando segurei o celular, ele torceu meu braço e mordeu meu punho duas vezes.

Presidente do União Conservadora, Mario Fortes, morde braço de aluno da USP durante confusão na universidade Imagem: Arquivo pessoal

O rapaz afirma ter feito boletim de ocorrência na sequência, no 93º DP, acompanhado de Adriano Fanjul, diretor da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas). Neste sábado, foi ao Instituto Médico Legal para um exame de corpo de delito.

A União Conservadora e seu presidente foram procurados pela reportagem, pelo Instagram e pelo formulário de inscrição do grupo. O UOL também entrou em contato com a USP. Caso se manifestem, este texto será atualizado.

A ex-participante do reality show "A Fazenda", Liziane Gutierrez, que faz parte do União Conservadora, afirma também ter sido agredida. No Instagram, ela disse ainda ter testemunhado uma agressão contra outro militante, de 16 anos, cometida "por mais de dez pessoas".

Alunos da USP afirmam que revidaram em legítima defesa. "Eles vêm com a intenção de gravar vídeos. Quando são ignorados, partem para provocações, ameaças, injúrias e agressões, para que se tenha uma reação do corpo estudantil e eles consigam gravar e viralizar essas imagens na internet", afirma o estudante agredido à reportagem.

Trecho de vídeo em que aluno aponta para Mario Fortes como autor da agressão Imagem: Arquivo pessoal

Vídeos da confusão mostram os militantes sendo acossados para fora de um prédio da universidade pelos alunos e respondendo com agressividade. Em um deles, o rapaz de 16 anos derruba uma aluna ao arrancar uma vuvuzela da mão dela. Depois, é empurrado por outro aluno e sai correndo. Um guarda da universidade aparece para conter a confusão.

Há imagens dele batendo no celular de uma aluna que o filmava. Vídeos ainda flagraram outro manifestante, não identificado, se dirigindo a uma aluna com beijos e dizendo "você é bonitinha, vamos sair?".

Militante menor de idade diz que celular foi roubado. Mas alunos afirmam que isso faria parte da estratégia de difundir informações falsas nas redes sociais, uma vez que o celular foi encontrado no chão e entregue à guarda universitária.