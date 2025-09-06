Topo

Acidente no Elevador da Glória em Lisboa ocorreu após 'desconexão do cabo entre as duas cabines'

06/09/2025 16h25

O acidente no Elevador da Glória em Lisboa, que causou 16 mortes na quarta-feira, aconteceu após "a desconexão do cabo entre as duas cabines", diz a nota publicada neste sábado (6) pela agência pública portuguesa responsável pela investigação.

"A inspeção visual programada, realizada na manhã do dia do acidente, não detectou nenhuma anomalia no cabo", detalham os investigadores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

