Com Bolsonaro no STF, 7 de Setembro de Lula mira em patriotismo e marketing

O desfile de 7 de Setembro organizado pelo governo federal em Brasília vai focar no tema de "soberania nacional" e em pautas promovidas pelo presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Com as cores da bandeira, o tema do evento será "Brasil soberano". O novo mote do governo, criado após o tarifaço dos Estados Unidos, dará o tom de todo desfile, com crianças de escola pública vestindo verde e amarelo e uma bandeira de 70 m², carregada por 40 pessoas, com o mesmo escrito. Lula deve aparecer em carro aberto, como nos anos anteriores.

Terá uma ala exclusiva do "Brasil dos brasileiros". Pessoas de verde e amarelo carregando pequenas bandeiras do Brasil vestirão o boné azul que o governo passou a promover para "rebater" o acessório vermelho "America first" ("Estados Unidos em primeiro lugar", em tradução livre), símbolo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Não é um mote novo. Com um empurrãozinho de Trump, Lula tem conseguido finalmente —mesmo que de forma parcial— abraçar símbolos nacionais, associados à direita e ao bolsonarismo nos últimos anos.

O desfile começa às 9h, com Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, e a maioria dos ministros. Em viagem à França, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, não comparecerá neste ano. Os outros ministros do Supremo também não confirmaram presença. O ministro Alexandre de Moraes, principal alvo dos bolsonaristas, participou nos dois últimos anos.

Autoridades do Congresso também não confirmaram. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está no Amapá. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não disse se vai. Nos últimos anos, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Congresso, participou do ato.

Espaço para propaganda

O desfile tratará de pautas do governo. Como no ano passado com o G20, haverá uma ala voltada à COP30, organizada pelo Brasil, em Belém, em novembro. É esperado que crianças e jovens desfilem ordenados com apetrechos que representem meio ambiente e sustentabilidade.

Terá um bloco só para o Novo PAC. Não exatamente um tema de Estado, mas uma pauta de governo, Lula também quer destacar o Programa de Aceleração de Crescimento, coordenado pela Casa Civil, que ainda não deslanchou como o governo esperava.

Mais segurança

Este 7 de Setembro terá segurança reforçada. Em meio ao julgamento de Bolsonaro e com protestos da direita e da esquerda marcados pelo país, a segurança do desfile será feita por GSI (Gabinete de Segurança Institucional), PF (Polícia Federal), Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.

O acompanhamento está sendo feito durante toda a semana. Em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as forças de segurança têm monitorado a entrada de possíveis caravanas de protesto no Distrito Federal e no entorno da Esplanada dos Ministérios, onde ficam os Poderes e onde ocorrerá os desfiles.

Até então, não foi identificado nada de anormal. "O GSI opera de forma preventiva, em cooperação com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, acompanhando e analisando rotineiramente a evolução de possíveis cenários de risco às autoridades", informou o órgão ao UOL.