Topo

Notícias

Youtuber é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

05/09/2025 22h17

O youtuber de extrema-direita Wilker Leão, estudante de História da Universidade de Brasília (UnB), foi expulso da instituição, após passar por um processo disciplinar discente (PDD) que analisou sua conduta em sala de aula, onde costumava gravar sem consentimento professores e alunos. Depois, o youtuber postava os vídeos em tom de deboche e de ridicularização em redes sociais.

A expulsão foi anunciada em comunicado divulgado nesta sexta-feira (5) pela reitoria da UnB.

Notícias relacionadas:

"A Universidade de Brasília (UnB) informa que, após o despacho decisório no âmbito do processo disciplinar discente, o estudante Wilker Leão de Sá foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula. Cabe recurso. O ato está em conformidade com as recomendações do relatório final do PDD e o parecer da Procuradoria Federal junto à UnB", diz a nota.

Leão, que tem mais de 940 mil inscritos em seu canal no Youtube, já estava suspenso das aulas desde o ano passado, enquanto respondia ao processo administrativo.

Em abril deste ano, ele e outros militantes de direita chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Os vídeos gravados em sala de aula eram postados em seu canal.

Em vídeo postado em seu canal com trecho de um audiência sobre seu processo disciplinar, Wilker Leão escreveu, na descrição da postagem, que estava cursando História "justamente por ser um dos cursos que a esquerda mais dominou com suas narrativas ideológicas e doutrinárias. Combater isso é o meu principal objetivo dentro da universidade federal".

A reportagem da Agência Brasil tenta contato com Wilker Leão, para obter uma posição sobre a expulsão da UnB. O espaço segue aberto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Homem morre em praia de Sydney após provável ataque de 'grande tubarão'

Israel destrói edifício em Gaza e Hamas publica vídeo de reféns no dia 700 da guerra

Youtuber é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro

Flávio Bolsonaro chama apoiadores para 7 de Setembro e critica governo

"Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo

Túnel da Sena Madureira: audiência pública tem confusão e bate-boca

Senadora Damares Alves anuncia que passou por última sessão de radioterapia

Quem é empresário que fez aniversário, comprou Porsche e morreu 2 horas depois

Trump avalia ataques contra cartéis na Venezuela, diz CNN

Vereador pede que Janja preste depoimento sobre viagens internacionais