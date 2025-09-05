Topo

Youtuber Wilker é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

O youtuber Wilker Leão Imagem: Reprodução/YouTube/Wilker Leão
do UOL

Sara Baptista e Uesley Durães

Colaboração para o UOL e do UOL, em Santos e em São Paulo

05/09/2025 17h29

O youtuber de direita Wilker Leão foi expulso da UnB (Universidade de Brasília) por gravar aulas sem autorização e debochar de professores e estudantes.

O que aconteceu

O youtuber Wilker Leão foi expulso da UnB. A Universidade de Brasília informou que o estudante Wilker Leão de Sá "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula".

Ele pode recorrer. A decisão foi tomada após instalação de um processo disciplinar docente.

Wilker Leão gravou professores e alunos durante aulas e os expôs nas redes sociais. Em vídeos, ele aparece debochando de professores e colegas do curso de História e alegando uma suposta "doutrinação de esquerda".

Expulsão vem após condenação na Justiça. Em agosto, Wilker Leão foi condenado por difamação e injúria contra o professor Estevam Thompson.

Leão foi condenado a dois anos e três meses de detenção em regime aberto mais 90 dias-multa. Na ocasião, juiz entendeu que era ilegal a publicação dos vídeos sem autorização do professor ou consentimento dos colegas.

Ele já havia sido suspenso da universidade duas vezes. Em dezembro de 2024, Wilker foi suspenso por 60 dias. Em março deste ano, ele voltou a ser suspenso pelo mesmo período.

O UOL entrou em contato com Wilker Leão. O youtuber ainda não se manifestou, mas o espaço continua aberto.

Wilker Leão ficou conhecido por chamar Jair Bolsonaro de "tchuthuca do centrão". Ele tem 940 mil inscritos em seu canal no Youtube e 874 mil seguidores em uma conta reserva no Instagram.

