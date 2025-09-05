Willian volta ao Brasil para jogar no Grêmio
O veterano meia-atacante Willian está retornando ao Brasil para jogar pelo Grêmio, conforme foi anunciado na sexta-feira.
O ex-jogador da seleção brasileira, de 37 anos, estava sem clube desde que deixou o Fulham, após o fim da temporada 2024-2025 do futebol inglês.
"Com carreira vitoriosa na Europa (...) o meia-atacante assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!", informou o Grêmio nas redes sociais.
Revelado no Corinthians, Willian jogou pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, pelo Anzhi, na Rússia, pelo Chelsea, Arsenal e Fulham, na Inglaterra, e pelo Olympiacos, na Grécia.
Ele conquistou, entre outros troféus, dois títulos da Premier League e uma Liga Europa com o Chelsea.
Além disso, Willian disputou 70 partidas pela seleção brasileira, marcando nove gols e conquistando a Copa América de 2019 em casa.
