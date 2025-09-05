Topo

Notícias

Wall Street recua em meio a temores de desaceleração após dados de empregos dos EUA 

05/09/2025 17h20

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Índices acionários dos Estados Unidos encerraram em ligeira queda nesta sexta-feira, com investidores ponderando preocupações econômicas contra o otimismo em relação aos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, após dados mostrarem que o crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,32%, para 6.481,56 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,02%, para 21.702,72 pontos. O Dow Jones caiu 0,46%, para 45.404,96 pontos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Youtuber Wilker é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

Câmara começa a ouvir na próxima semana testemunhas em processo de cassação de Carla Zambelli

Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgar ação penal sobre trama golpista

China intensifica repressão a feministas, e elas revidam

Kaio Jorge é cortado da Seleção por lesão e Andreas Pereira é convocado

Gabinete do Líbano recebe plano do Exército para desarmar Hezbollah

Professor universitário morre após ser baleado em rua do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Forças especiais dos EUA mataram norte-coreanos em operação fracassada em 2019

Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

Putin e Xi debatem "imortalidade". Ela é possível?

Motociata em Brasília foi em julho e não tem relação com Tagliaferro