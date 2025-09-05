Wall Street recua em meio a temores de desaceleração após dados de empregos dos EUA 

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Índices acionários dos Estados Unidos encerraram em ligeira queda nesta sexta-feira, com investidores ponderando preocupações econômicas contra o otimismo em relação aos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, após dados mostrarem que o crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,32%, para 6.481,56 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,02%, para 21.702,72 pontos. O Dow Jones caiu 0,46%, para 45.404,96 pontos.