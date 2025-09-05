Wall Street fecha no vermelho após dados negativos de emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (5), após o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos em agosto, com a preocupação de que a desaceleração econômica supere o otimismo provocado pela possibilidade de uma redução nos juros pelo Fed.

O índice Dow Jones caiu 0,48% e o S&P 500, 0,32%. O Nasdaq, voltado para tecnologia, encerrou perto do equilíbrio, com alta de 0,03%.

O mercado americano demonstra certa "ansiedade" diante de uma possível "desaceleração econômica", comentou José Torres, da Interactive Brokers.

Em agosto, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

No mês passado, foram criados apenas 22 mil empregos, muito abaixo dos 75 mil previstos pelos analistas consultados pelo MarketWatch.

A incerteza em torno das tarifas estabelecidas pelo presidente Donald Trump provavelmente continuará adiando a contratação de mão de obra, previu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os dados sobre o emprego permitirão ao Federal Reserve (Fed, banco central) flexibilizar sua política monetária em sua próxima reunião com o objetivo de dar um novo impulso à economia.

Os analistas já previam uma redução pelo Fed das taxas de juros em setembro para um intervalo entre 4% e 4,25%, mas agora preveem novos cortes nas reuniões de outubro e dezembro, de acordo com a ferramenta de acompanhamento FedWatch CME.

Nesse contexto, os rendimentos no mercado de títulos caíram drasticamente.

Por volta das 20h15 locais desta sexta-feira, o rendimento do papel do Tesouro americano com vencimento em dez anos caiu para 4,09%, ante 4,16% do fechamento de quinta-feira.

Já o rendimento do título com vencimento em dois anos caiu para 3,52%, ante 3,59% do dia anterior.

No mercado de ações, os papéis da gigante de semicondutores Broadcom (+9,41%, a 334,89 dólares) e da especialista em veículos elétricos Tesla (+3,64%, a 350,84 dólares), de Elon Musk, subiram, enquanto o grupo farmacêutico Kenvue recuou 9,15%, para 18,66 dólares.

ni/er/dg/mel/dg/atm/ic/rpr

© Agence France-Presse