Vitamina B12: quando o excesso pode ser um sinal de alerta?

A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma peça-chave no funcionamento do corpo humano. Ela participa da produção de DNA e RNA, da formação das células sanguíneas e dos neurônios, além de proteger a bainha de mielina —uma espécie de "capa protetora" que garante a transmissão de impulsos elétricos entre os neurônios.

O resultado é um sistema nervoso afiado, um coração mais saudável e até mais disposição física e mental. Também tem papel importante no metabolismo das gorduras, convertendo-as em energia.

Curiosamente, esse nutriente não vem diretamente dos animais, mas de bactérias presentes no solo. Quando os herbívoros consomem raízes e pasto, incorporam a vitamina, que chega até nós por meio de alimentos como carnes, ovos, leite e derivados.

Entre as maiores fontes de vitamina B12 em 100 g, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, estão:

Fígado de boi - 72,2 mcg

Fígado de frango - 18,9 mcg

Mariscos - 12 mcg

Atum - 8,19 mcg

Coração de frango - 7,57 mcg

Sardinha -7,32 mcg

Caranguejo - 3,91 mcg

Ostras - 3,63 mcg

Carne - 2,53 mcg

Ovo cozido - 1 mcg

Leite - 0,37 mcg

Iogurte - 0,29 mcg

Quanto precisamos por dia?

As recomendações variam conforme idade e condição de vida. Para adultos, o ideal é 2,4 microgramas por dia. Grávidas devem consumir 2,6 mcg, e lactantes, 2,8 mcg. Em crianças, a necessidade vai de 0,4 mcg nos primeiros meses de vida até 1,8 mcg no início da adolescência, chegando aos mesmos 2,4 mcg a partir dos 14 anos.

A melhor forma de atingir esses níveis é pela alimentação. Suplementos só devem ser usados com orientação médica ou nutricional.

O perigo do excesso

Diferentemente de vitaminas lipossolúveis, a B12 é hidrossolúvel — o excesso costuma ser eliminado pela urina e fezes. Ainda assim, quando exames revelam níveis elevados, isso pode indicar algo mais sério.

Estudos publicados na revista Elsevier relacionam o excesso da vitamina a distúrbios hematológicos, como certos tipos de leucemias, e a doenças hepáticas, incluindo hepatite aguda, cirrose e até câncer no fígado.

Nesse caso, a vitamina alta não é a vilã em si, mas um marcador de que algo grave pode estar acontecendo no organismo.

É bom lembrar que altas taxas de B12 não necessariamente significam que a pessoa está com as doenças relatadas acima —procure sempre um médico para uma investigação detalhada.

Como investigar

Para avaliar os níveis, o exame de vitamina B12 sérica no sangue é o mais comum. Outros testes complementares incluem a dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico — substâncias que se acumulam quando a B12 está em falta. Essa análise conjunta ajuda médicos a entender se há deficiência ou excesso do nutriente.

Quando falta vitamina B12

O oposto também é preocupante. A carência pode causar anemia megaloblástica, caracterizada pela presença de glóbulos vermelhos gigantes e defeituosos. Quando o problema é a má absorção — e não a baixa ingestão —, recebe o nome de anemia perniciosa.

Os sintomas vão de fadiga, desânimo e falta de ar até manifestações neurológicas sérias, como perda de memória, alterações cognitivas, depressão e, em casos crônicos, risco de demência.

Outros sinais incluem aftas, formigamento nos membros, cãibras, ardência na língua, queda de cabelo, perda de apetite e desordens intestinais, que alternam constipação e diarreia. Em situações prolongadas, pode até aumentar o risco de osteoporose e acidente vascular cerebral.

No fim das contas, tanto a falta quanto o excesso de vitamina B12 funcionam como alertas do corpo. O segredo é manter o equilíbrio e isso passa, quase sempre, pelo que colocamos no prato.

*Com informações de reportagem publicada em 22/01/2025