Motociata em Brasília foi em julho e não tem relação com Tagliaferro

É falso que um vídeo que circula nas redes sociais mostre uma motociata acontecendo em Brasília no mesmo dia em que ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, prestou depoimento em audiência no Senado.

As imagens mostram, na verdade, uma motociata que aconteceu na capital federal no dia 29 de julho e contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que diz o post

O vídeo de uma motociata é compartilhado nas redes com a seguinte legenda enganosa: "MOTOCIATA EM BRASÍLIA AGORA REAJA BRASIL! Ex-assessor de Alexandre de Moraes revela provas que podem mudar tudo e suspender o julgamento do presidente Jair Bolsonaro".

Por que é falso

Vídeo antigo foi compartilhado com legenda falsa. O conteúdo passou a circular nas redes a partir do dia 2 de setembro como se fosse recente. "Motociata em Brasília agora", dizem as publicações. No entanto, uma busca por frame do vídeo no Google Lens é possível encontrar registros do mesmo vídeo nas redes sociais desde o dia 29 de julho de 2025 (aqui e aqui). Naquela data, Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília.

Na data falsamente atribuída ao vídeo, ex-assessor de Moraes deu depoimento ao Senado. O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, prestou depoimento em uma audiência pública que bolsonaristas organizaram na Comissão de Segurança Pública do Senado no mesmo dia e horário do julgamento do ex-presidente e de outros sete réus no STF sobre a trama golpista.

Tagliaferro disse que relatório para justificar ação da PF foi fraudado. O ex-assessor de Moraes afirmou na audiência pública no Senado que a data de um relatório foi fraudada para ocultar que uma operação policial contra empresários bolsonaristas teria se baseado apenas em uma reportagem. O gabinete de Moraes defendeu a legalidade dos relatórios.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

