Topo

Notícias

Vereador pede que Janja preste depoimento sobre viagens internacionais

São Paulo

05/09/2025 20h40

O vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) e o advogado Jeffrey Chiquini, autores de ação popular que questiona o uso de verbas públicas e aeronaves da FAB para viagens da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, apresentaram pedido para que ela preste um depoimento à Justiça. Eles também solicitam que a defesa da primeira-dama, realizada pela Advocacia-Geral da União (AGU), seja desconsiderada.

A ação foi protocolada em maio deste ano e pede que a União deixe de custear viagens internacionais de Janja, assim como solicita a devolução de valores gastos até o momento.

O processo se refere a quatro viagens: a Nova York, em março de 2024; a Roma, em fevereiro de 2025; a Paris, em março de 2025; e a Moscou e São Petersburgo, em maio de 2025.

Segundo o vereador Guilherme Kilter, em vídeo divulgado em suas redes sociais, "o processo ainda vai render". "Repare que, desde que nós a processamos, ela nunca mais viajou sozinha ou esbanjou suas viagens nas redes sociais. Pelo menos esse processo fez ela tomar um pouco de juízo", afirmou.

O Estadão entrou em contato com a AGU. Em nota, o órgão informou que a defesa da primeira-dama no caso segue a Orientação Normativa nº 94, de 4 de abril de 2025, segundo a qual "a atuação do cônjuge no exercício de seu papel representativo e simbólico em nome do presidente da República, é de interesse público".

"Por esse motivo, essa atuação conta com o apoio estatal para que seja plenamente realizada. A defesa da primeira-dama na ação popular está em harmonia com o entendimento da orientação normativa, pois, no cumprimento das atividades para as quais foi designada, ela atua em favor do interesse público do País, assumindo a feição de agente honorífica, o que autoriza a sua representação judicial pela AGU", diz o comunicado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Flávio Bolsonaro chama apoiadores para 7 de Setembro e critica governo

Túnel da Sena Madureira: audiência pública tem confusão e bate-boca

Senadora Damares Alves anuncia que passou por última sessão de radioterapia

Quem é empresário que fez aniversário, comprou Porsche e morreu 2 horas depois

Trump avalia ataques contra cartéis na Venezuela, diz CNN

Vereador pede que Janja preste depoimento sobre viagens internacionais

Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Grave acidente entre dois ônibus deixa quatro mortos e 31 feridos em MG

Prêmio da Lotomania acumula e chega a R$ 1,2 milhão; confira dezenas

Trump sediará cúpula do G20 de 2026 em um de seus resorts em Miami