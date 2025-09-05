Topo

Trump: 'Meu top 3 para o Fed são Waller, Warsh e Hassett'

05/09/2025 19h42

O presidente americano, Donald Trump, comentou que seus candidatos favoritos para ocupar a presidência do Federal Reserve (Fed) são o ex-diretor do BC americano Kevin Warsh, o diretor atual do Fed Christopher Waller, e o Diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett.

"Minha quarta opção era Scott Bessent, mas ele não quer", disse Trump em coletiva no Salão Oval. O secretário do Tesouro, que também participou da coletiva, respondeu: "não estou interessado no cargo de presidente do Fed".

Trump voltou a dizer que as taxas de juros estão excessivamente altas nos EUA e que "em breve" as pessoas saberão quem será no novo chefe do BC.

