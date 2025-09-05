Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (5) que mais reféns poderiam ter morrido em Gaza e que os Estados Unidos estavam em "negociações profundas" com o Hamas em meio a uma nova ofensiva israelense.

"Pode haver alguns que tenham morrido recentemente, é o que estou ouvindo. Espero que esteja errado, mas há mais de 30 corpos nesta negociação", afirmou Trump, um firme aliado de Israel, aos repórteres no Salão Oval.

Os militantes capturaram 251 reféns durante o ataque massivo do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e 47 ainda permanecem em Gaza.

O Exército israelense diz que 25 deles estão mortos. Israel busca a devolução de seus restos mortais.

Trump indicou que havia "cerca de 38 pessoas mortas: jovens, lindas, mortas", antes de dar os números de 20 e depois 30.

Segundo Trump, os Estados Unidos continuam em conversas "muito profundas" com o Hamas.

Sobre os reféns mantidos pelo Hamas, Trump afirmou: "Dissemos a eles, deixem todos sair agora mesmo, deixem todos sair, e coisas muito melhores acontecerão para eles".

"Mas se não deixarem todos sair, vai ser uma situação difícil, vai ser desagradável", acrescentou.

Israel planeja tomar a Cidade de Gaza, a maior do território já em ruínas pela guerra, e advertiu que atacará todos os prédios altos que considerar que estão sendo usados pelo Hamas.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.

A ofensiva de represália de Israel matou pelo menos 64.300 palestinos, a maioria deles civis, segundo números do Ministério da Saúde em Gaza, governada pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

sct/acb/atm/ag/lm/am

© Agence France-Presse