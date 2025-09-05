Trump diz que Índia e Rússia parecem "perdidas" para China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Índia e a Rússia parecem ter sido "perdidas" para a China, após reunião da Organização para Cooperação de Xangai (SCO) nesta semana em Pequim, onde seus líderes estiveram ao lado do presidente chinês, Xi Jinping.

"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais carregada e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!", escreveu Trump em post na sua plataforma de mídia social.

(Reportagem de Susan Heavey)