Trump diz que Hassett, assessor da Casa Branca, está na lista de candidatos a chair do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira seu apoio ao diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, como uma possível escolha para suceder Jerome Powell como chair do Federal Reserve quando o mandato de Powell terminar em maio de 2026.

Trump disse a repórteres reunidos no Salão Oval que a lista está reduzida a três, potencialmente quatro, candidatos e que Hassett é um deles.

(Por Trevor Hunnicutt e Jarrett Renshaw)