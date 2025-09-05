Topo

Notícias

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, na Casa Branca - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, na Casa Branca Imagem: Kevin Dietsch / Getty Images via AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo*

05/09/2025 19h38

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva que troca o nome do Departamento de Defesa, mais conhecido como Pentágono, para Departamento de Guerra.

O que aconteceu

Republicano afirmou que mudança passa mensagem de força aos inimigos dos EUA. "É um nome muito mais apropriado, considerando especialmente a situação atual do mundo", declarou Trump durante a assinatura da ordem executiva.

Funcionários do órgão terão de alterar seus títulos em documentos oficiais. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, por exemplo, passará a assinar como "secretário de Guerra".

Hegseth afirmou que mudança vai "restaurar o espírito guerreiro" nas Forças Armadas. "Vamos passar para a ofensiva, não ficar apenas na defesa. Letalidade máxima, não legalidade tímida", disse o secretário.

Manobra tira Congresso da jogada

Alterações de nomes de departamentos só podem ser feitas com aval do Congresso. Para que os congressistas não precisassem aprovar, o novo nome foi incluído como um nome secundário.

Decreto assinado por Trump orienta Hegseth a realizar troca definitiva. A Casa Branca informou, em comunicado, que o texto instrui o secretário a realizar o processo junto ao legislativo, para que o departamento seja definitivamente renomeado.

Site e redes sociais do órgão já exibem novo nome. Ao acessar o site defense.gov, os internautas são redirecionados para o war.gov. Os perfis nas redes sociais também foram alterados.

Por que Trump quis renomear o Departamento de Defesa?

Nome anterior era "muito defensivo", disse Trump. Para ele, o termo "departamento de Guerra" transmite "uma mensagem mais forte de prontidão e determinação". A declaração foi dada por Trump em 25 de agosto, durante coletiva de imprensa.

'Departamento de Guerra' era o nome quando vencemos a Primeira Guerra Mundial, vencemos a Segunda Guerra Mundial, vencemos tudo.
Presidente dos EUA, Donald Trump

Departamento de Guerra foi criado em 1789, pelo então presidente George Washington. O órgão permaneceu com esse nome até 1947, após a Segunda Guerra Mundial, quando passou a se chamar Departamento de Defesa. A troca da nomenclatura foi feita durante uma reestruturação das Forças Armadas norte-americanas.

*Com informações da Deutsche Welle.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Grave acidente entre dois ônibus deixa quatro mortos e 31 feridos em MG

Veja dezenas sorteadas da Lotomania; prêmio é de R$ 529 mil

Trump sediará cúpula do G20 de 2026 em um de seus resorts em Miami

Maduro diz que 'nenhuma das diferenças' com EUA 'pode levar a um conflito militar'

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo