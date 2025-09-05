Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva que troca o nome do Departamento de Defesa, mais conhecido como Pentágono, para Departamento de Guerra.

O que aconteceu

Republicano afirmou que mudança passa mensagem de força aos inimigos dos EUA. "É um nome muito mais apropriado, considerando especialmente a situação atual do mundo", declarou Trump durante a assinatura da ordem executiva.

Funcionários do órgão terão de alterar seus títulos em documentos oficiais. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, por exemplo, passará a assinar como "secretário de Guerra".

Hegseth afirmou que mudança vai "restaurar o espírito guerreiro" nas Forças Armadas. "Vamos passar para a ofensiva, não ficar apenas na defesa. Letalidade máxima, não legalidade tímida", disse o secretário.

Manobra tira Congresso da jogada

Alterações de nomes de departamentos só podem ser feitas com aval do Congresso. Para que os congressistas não precisassem aprovar, o novo nome foi incluído como um nome secundário.

Decreto assinado por Trump orienta Hegseth a realizar troca definitiva. A Casa Branca informou, em comunicado, que o texto instrui o secretário a realizar o processo junto ao legislativo, para que o departamento seja definitivamente renomeado.

Site e redes sociais do órgão já exibem novo nome. Ao acessar o site defense.gov, os internautas são redirecionados para o war.gov. Os perfis nas redes sociais também foram alterados.

Por que Trump quis renomear o Departamento de Defesa?

Nome anterior era "muito defensivo", disse Trump. Para ele, o termo "departamento de Guerra" transmite "uma mensagem mais forte de prontidão e determinação". A declaração foi dada por Trump em 25 de agosto, durante coletiva de imprensa.

'Departamento de Guerra' era o nome quando vencemos a Primeira Guerra Mundial, vencemos a Segunda Guerra Mundial, vencemos tudo.

Presidente dos EUA, Donald Trump

Departamento de Guerra foi criado em 1789, pelo então presidente George Washington. O órgão permaneceu com esse nome até 1947, após a Segunda Guerra Mundial, quando passou a se chamar Departamento de Defesa. A troca da nomenclatura foi feita durante uma reestruturação das Forças Armadas norte-americanas.

*Com informações da Deutsche Welle.