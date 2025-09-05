Topo

Trump ameaça UE com sanções por multa "injusta" imposta ao Google

05/09/2025 16h43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (5) a multa imposta pela Comissão Europeia ao Google e ameaçou responder com sanções comerciais.

A Comissão Europeia impôs uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google, após determinar que o gigante americano havia abusado de sua posição dominante no setor de publicidade online.

"Hoje a Europa 'atacou' outra grande empresa americana, o Google", protestou Trump em sua rede social Truth Social, onde afirmou que, se a União Europeia não reverter as multas "injustas" impostas ao Google e também à Apple, ele se verá "obrigado" a ativar um mecanismo punitivo de tarifas alfandegárias, a "Seção 301".

